Jannik Sinner auch bei den Satzgewinnen uneinholbar

Jannik Sinner war 2024 fast unbezwingbar. Das zeigt auch die Quote der gewonnen Sätze des Südtirolers, der in dieser Statistik einen riesigen Vorsprung vor der Konkurrenz aufweisen kann.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.12.2024, 17:14 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner musste 2024 nur selten einen Satzverlust verkraften.

Dass Jannik Sinner der beste Spieler im Jahr 2024 gewesen ist, dürfte nur wenig umstritten sein. Insgesamt gewann der Weltranglistenerste acht Turniere auf der ATP Tour, darunter seine ersten beiden Grand-Slam-Titel in Melbourne und New York und die ATP Finals vor heimischen Publikum in Turin.

Eine weiteres Indiz für die dominante Saison des Südtirolers sind die gewonnen Sätze in den letzten zwölf Monaten. Denn die Siegquote bei den gespielten Sätzen von Jannik Sinner liegt bei 83,8 Prozent und damit deutlich höher als bei der Konkurrenz. Carlos Alcaraz hat knapp 75 Prozent seiner Sätze gewonnen und liegt damit ungefähr gleichauf mit Novak Djokovic.

Zverev und Berrettini auf selbem Niveau

Alexander Zverev hat durchschnittlich sieben von zehn ausgetragenen Sätzen gewonnen. Das ist definitiv keine schlechte Quote, auch wenn der Abstand zu Jannik Sinner nicht gerade klein ausfällt.

Spannend bei der Übersicht ist die gute Quote von Matteo Berrettini, der fast gleichauf liegt mit dem Weltranglistenzweiten Zverev. Ein deutliches Zeichen des Teamkollegen von Jannik Sinner, mit welcher Dominanz der aktuell 34. der Weltrangliste auftreten kann. Es mag rückblickend also noch weniger überraschen, dass der diesjährige Davis-Cup-Sieger Italien heißt.