Jannik Sinner: Der Bann bricht früh(er)

Jannik Sinner hat in Montpellier verdientermaßen seinen ersten Titel der Saison gewinnen können. Im Vorjahr musste der Südtiroler auf diesen weitaus länger warten.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 12.02.2023, 20:57 Uhr

Jannik Sinner war in Montpellier erfolgreich

Jannik Sinner war die Enttäuschung zweifelsfrei anzusehen. Gesenkten Hauptes verließ der junge Südtiroler den Melbourner Centre Court, wo Sinner in den Stunden zuvor Stefanos Tsitsipas alles abverlangt hatte, einen 0:2-Satzrückstand egalisieren konnte - nur, um dann trotzdem in fünf Sätzen den Kürzeren zu ziehen.

Für Sinner startete die Saison 2023 ähnlich wie das Spieljahr davor: mit einer Enttäuschung. Zwar zeigte der Italiener in Melbourne oftmals sein zweifelsfrei großes Talent, der große Wurf wollte Sinner in Down Unser aber erneut nicht gelingen. Und so muss es sich der Italiener auch gefallen lassen, bei den stärksten Youngsters einen Deut hinter Carlos Alcaraz und Holger Rune genannt zu werden.

Sinner mit gelungenem Endspiel

Umso wichtiger ist es für Sinner also, das Warten auf Saisontitel Nummer eins bereits Anfang Februar ad acta legen zu können. Mit einer überzeugenden Performance schlug der Italiener am Sonntag nicht nur das Serve-and-Volley-Ass Maxime Cressy, Sinner holte sich damit auch den Titelgewinn beim ATP-250-Event von Montpellier. Wo übrigens auch Holger Rune an den Start gegangen war.

Erst im Vorjahr hielt diese Dürreperiode weitaus länger an für den Italiener Sinner: Erst in Umag Ende Juli holte sich der Südtiroler dort den Premierentitel. Was natürlich auch dem hartnäckigen Verletzungspech, dem sich Sinner ausgesetzt sah, zuzuschreiben ist.

Für Sinner ist der Sieg in Montpellier also jedenfalls einer, der Auftrieb geben wird. Und das kann der Italiener angesichts der bevorstehenden Aufgaben auch gut gebrauchen. Zumal dort unter Abwesenheit von Novak Djokovic (sollte dieser tatsächlich nicht in die USA einreisen dürfen) auch auf ATP-Masters-1000-Niveau einiges drinnen. Da schadet das Selbstvertrauen eines Premierentitels natürlich nicht.