Jannik Sinner: "Glaube nicht, dass ich in Cincinnati bei 100 Prozent bin"

Wie steht's um Jannik Sinner? Bei seinem Aus in Montréal schienen ihn erneut Probleme an der Hüfte zu plagen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.08.2024, 14:36 Uhr

© Getty Images

Jannik Sinner und die malade Hüfte - ein Dauerthema in 2024. Auch beim Auftritt in Montréal schien der Italiener nicht komplett fit, massierte sich gegen Andrey Rublev die Hüftgegend (und auch das Knie).

Ein Grund zur Besorgnis im Vorfeld der US Open?

Sinner zumindest zeigte sich recht gefasst. “Hierher zu kommen und so weit zu kommen, auch wenn es so ausgeht, ist ein gutes Ergebnis. Denn die Lage in der ich war und bin, ist nicht einfach”, erklärte er.

Sinner hatte gegen Rublev sein zweites Match des Tages bestreiten müssen, nachdem der Freitag wegen Schlechtwetters ins Wasser gefallen war. Vorm Rublev-Spiel hatte er gegen Alejandro Tabilo gewonnen.

Konkreter bezüglich seiner Probleme wurde Sinner nicht, vielmehr verwies er darauf, dass “solche Dinge mehr psychisch als physisch ” seien. “Auch wenn ich weiß, dass mein Körper nicht so gefestigt ist wie ich ihn gerne hätte aufgrund der letzten Woche, war das auch eine mentale Sache.”

Sinner hatte die Olympischen Spiele aufgrund einer Mandelentzündung verpasst.

Für das anstehende Masters-Turnier in Cincinnati ist der Weltranglisten-Erste nicht allzu optimistisch. “Es wird schwierig, in den nächsten fünf Tagen Wunder zu vollbringen. Das ist unmöglich. Ich glaube nicht, dass ich in Cincinnati bei 100 Prozent sein kann. Aber ich will fit für die US Open werden, die sind das wichtigste Turnier des US-Swings, das letzte Majorturnier des Jahres. Das ist mein Ziel.”