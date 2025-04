ATP-Masters Madrid: Fritz erringt Aufgabesieg, Medvedev souverän

Taylor Fritz und Daniil Medvedev stehen im Achtelfinale des ATP-Masters-Turniers in Madrid. Während der US-Amerikaner den Franzosen Benjamin Bonzi bis zur Aufgabe niederkämpfte, spazierte der ehemalige Weltranglistenerste gegen Juan Manuel Cerundolo in die nächste Runde.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.04.2025, 19:50 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz profitierte in Madrid nach seinem Satzausgleich von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners Benjamin Bonzi.

Trotz seines glatten Auftakterfolgs beim ATP-Masters-Turnier gegen den Australier Christopher O’Connell war Taylor Fritz die fehlende Matchpraxis nach der Turnierpause seit dem Masters-Turnier in Miami noch deutlich anzumerken. In seiner Drittrunden-Begegnung schaffte es Benjamin Bonzi, den US-Amerikaner mit seinem konsequenten Grundlinienspiel viel zu bewegen und zu Schlägen außerhalb der Komfortzone zu zwingen. Mit seiner zweiten Möglichkeit schaffte der 28-jährige Franzose beim Stand von 2:2 das einzige Break im ersten Satz und ließ bei eigenem Service bis zum Gewinn des ersten Durchgangs nichts anbrennen.

Im zweiten Satz blieb auch Fritz makellos bei eigenem Service, obwohl sich der ehemalige Masters-Champion von Indian Wells oft mit seinen Aufschlägen aus der Schlinge ziehen musste. Gegen Ende des zweiten Satzes musste sich Bonzi behandeln lassen und sogar zu einem Medical Timeout greifen. Danach witterte Fritz seine große Chance, ins Match zurückzukehren, benötigte jedoch insgesamt fünf Satzbälle, um den Gleichstand in der Partie herzustellen. Anschließend musste Bonzi beim Seitenwechsel die Begegnung aufgeben.

In der Runde der letzten 16 sieht sich der Weltranglisten-4. entweder seinem US-amerikanischen Landsmann Sebastian Korda oder dem Norweger Casper Ruud gegenüber, die das letzte Match des Tages im Manolo Santana Stadium bestreiten werden.

Medvedev überrollt Juan Manuel Cerundolo

In bester Spiellaune zeigte sich Daniil Medvedev in seiner Partie gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo. Dabei startete der US-Open-Sieger von 2021 gleich mit einem Break und bestimmte die Begegnung auch in der Folge nach Belieben. Auch im zweiten Satz konnte der 29-Jährige seinem 23-jährigen Gegner gleich das erste Aufschlagspiel abnehmen und besiegelte nach 62 Minuten den 6:2, 6:2-Erfolg. Im Achtelfinale sieht sich der Weltranglisten-10. dem US-Amerikaner Brandon Nakashima gegenüber, der sich mit 7:5, 6:3 gegen Flavio Cobolli aus Italien behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid