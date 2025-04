ATP-Masters Madrid: Mensik bezwingt Shelton, Cerundolo fordert Zverev

Gegen einen gesundheitlich angeschlagenen Ben Shelton zeigte Miami-Champion Jakub Mensik in der dritten Runde beim ATP-Masters-Turnier in Madrid eine durchgängig starke Leistung und triumphierte glatt in zwei Sätzen. Francisco Cerundolo erspielte sich mit einem Erfolg im argentinischen Duell gegen Francisco Comesana ein Duell gegen Alexander Zverev.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.04.2025, 21:33 Uhr

© Getty Images Gegen einen angeschlagenen Ben Shelton hatte Jakub Mensik in Madrid wenig Mühe.

Mit je einem Erfolg in den vorangegangenen Duellen starteten Ben Shelton und Jakub Mensik beim ATP-Masters-Turnier in ihre Drittrunden-Begegnung. Nach einem souveränen Aufschlagspiel des US-Amerikaners zeigte sich jedoch schnell, dass dieser körperlich nicht ganz auf der Höhe schien. Während Mensik neben seinen druckvollen Grundschlägen auch seine Aufschlagstärke mit über 90% gewonnener Punkte bei erstem Service im ersten Satz demonstrierte, wirkte der 22-jährige Shelton entgegen seinem sonstigen Auftreten völlig leblos und konnte im ersten Durchgang nicht mehr anschreiben.

Über seine Aufschlagspiele kämpfte sich Shelton etwas besser in die Partie und konnte so den zweiten Satz länger offenhalten. Beim Stand von 5:4 aus der Sicht des 19-jährigen Mensik startete der US-Amerikaner mit einem 30:0 in sein Aufschlagspiel, musste aber schließlich vier Punkte in Folge und somit das Match nach 62 Minuten mit 1:6, 4:6 abgeben.

Im Achtelfinale sieht sich der Masters-Sieger von Miami dem Kasachen Alexander Bublik gegenüber, der den Titelverteidiger Andrey Rublev mit 6:4, 0:6, 6:4 entthronte.

Cerundolo siegt im argentinischen Francisco-Duell

Optimistisch in Richtung Achtelfinale durften Francisco Cerundolo und Francisco Comesana vor ihrem Drittrunden-Duell schielen, schließlich konnten beide Argentinier all ihre Matches gegen den kommenden Gegner Alexander Zverev gewinnen.

Es entwickelte sich von Beginn an der erwartet intensive Schlagabtausch von der Grundlinie, bei dem der 26-jährige Cerundolo im ersten Satz bei Aufschlag seines Gegners mehr Druck aufbauen und sich im siebten Spiel mit dem Break belohnen konnte. Obwohl der Weltranglisten-21. im letzten Spiel noch eine Break-Möglichkeit abwehren musste, brachte er den Satzgewinn bei eigenem Aufschlag über die Ziellinie.

Auch im zweiten Akt konnten beide Protagonisten zu Beginn ihre Aufschlagspiele halten, ehe Cerundolo erneut beim Stand von 3:3 das Momentum auf seiner Seite hatte und sich das Service seines Gegners sichern konnte. Im letzten Aufschlagspiel musste der dreifache ATP-Titelträger noch einmal zittern und zwei Breakbälle abwehren, ehe er mit seinem dritten Matchball den 6:4, 6:4-Erfolg nach 93 Minuten fixieren konnte und im Achtelfinale mit seiner 2:0-Bilanz den dritten Erfolg gegen Alexander Zverev anstrebt.

