Jannik Sinner: "Ich habe mich als Person kein bisschen verändert"

In Rotterdam wird Jannik Sinner ein Turnier erstmals als Grand-Slam-Sieger in Angriff nehmen. Bei sich selbst machte der Südtiroler nach seinem Triumph bei den Australian Open keine Veränderungen aus.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.02.2024, 07:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jannik Sinner gewann in Melbourne seinen ersten Grand-Slam-Titel

Nur zwei Wochen nach seinem Triumph bei den Australian Open kehrt Jannik Sinner beim ATP-500-Turnier in Rotterdam auf die Tour zurück. Der 22-Jährige schlägt damit einen anderen Weg als Finalgegner Daniil Medvedev ein, der nach seinem kräftezehrenden Lauf in Melbourne auf eine Teilnahme in der niederländischen Hafenstadt verzichtet.

Er selbst, so Sinner bei der Pressekonferenz vor Turnierbeginn, habe seine Familie seit seinem Erfolg in Australien noch nicht gesehen. Stattdessen habe er sich in Rom und Monte-Carlo nach nur zwei Tagen Urlaub auf das Event in Rotterdam vorbereitet. Grund dafür: "Ich wollte mein Fitnesslevel nicht verlieren."

Riesiger Hype um Sinner

Doch obwohl Sinner bislang noch nicht in sein Heimatdorf Sexten zurückkehrte, ging der Hype um seine Person an ihm nicht unbemerkt vorüber. "Das ist ein sehr schönes Gefühl. Das Wichtigste ist, dass die jungen Leute und die Kinder anfangen, Tennis zu spielen. Ich glaube, die Tennisschulen in Italien sind nun gut ausgebucht. Ich finde, das ist das Schönste, was man machen kann", meinte der Italiener.

Bei sich habe er nach dem ersten Major-Titel indes keinen Persönlichkeitswandel festgestellt. "Ich weiß, dass ich in meinem Land nach Australien sehr im Rampenlicht stehe, aber ich habe mich als Person kein bisschen verändert. Auch mein Team hat sich nicht verändert", erklärte Sinner. "Wir wissen, dass wir uns verbessern müssen, wenn wir unsere Ziele weiterhin erreichen wollen."

Sinner: Gegner werden "mit weniger Druck spielen"

In Rotterdam gilt der topgesetzte Sinner als Topfavorit auf den Titel. Zusätzlichen Druck verspürt der Weltranglistenvierte angesichts seines Erfolgs in Melbourne nicht. Aber: "Viele Spieler werden nichts mehr zu verlieren haben, wenn sie gegen mich spielen. Sie werden mit weniger Druck spielen." Darauf werde er sich mit seinem Team vorbereiten.

Erster Gegner des frischgebackenen Grand-Slam-Champions wird Lokalmatador Botic van de Zandschulp sein. "Jedes Turnier hat seine eigene Geschichte", so Sinner vor seinem Debüt in Rotterdam. "In Melbourne war es logisch eine super Geschichte. Hoffentlich kann ich auch hier gut Tennis spielen."

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam