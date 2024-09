Jannik Sinner legt Davis-Cup-Pause ein

Schon vor dem Herren-Finale der US Open ist eine Entscheidung gefallen: Jannik Sinner wird im Davis Cup für Italien erst einmal nicht spielen und sich nach den US Open erstmal regenerieren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.09.2024, 00:23 Uhr

Jannik Sinner wurde nicht für das italienische Team für die Gruppenphase des Davis-Cup-Finals 2024 berufen, die nächste Woche beginnt. Dort hofft Italien auf einen Finalplatz für das Turnier im spanischen Malaga.

Italien ist der Titelverteidiger, nachdem es letztes Jahr von Sinner zum Titel geführt wurde. Unter anderem mit einem grandiosen Sieg über Novak Djokovic.

Teamchef Volandri will von Anfang an Klarheit

Die kommende Davis-Cup-Finals-Gruppenphase muss Italien aber ohne Sinner auskommen. Mannschaftskapitän und ehemaliger ATP-Profi Filippo Volandri hat ihn nach intensiven Gesprächen aus dem italienischen Kader gestrichen. Das Team besteht aus Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori und Simone Bolelli. Italien ist in seiner Gruppe in Bologna Gastgeber.



Volandri begründet das Fehlen von Sinner wie folgt: „Was Jannik betrifft, der uns seine Verfügbarkeit für den letzten Teil des Einsatzes in Bologna zugesichert hat, haben wir nach Gesprächen mit seinem Staff beschlossen, ihn pausieren zu lassen, damit er sich vollständig erholen kann und wir personell vom ersten Match an Klarheit haben.“