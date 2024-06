Jannik Sinner und Alexander Zverev in HalleWestfalen angekommen

Mit Jannik Sinner und Alexander Zverev sind die beiden großen Favoriten beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen bereits am Spielort eingetroffen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 13.06.2024, 19:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© TERRA WORTMANN OPEN Turnierchef Ralf Weber mit Jannik Sinner am Donnerstag in HalleWestfalen

Die neue Nummer eins der Tenniswelt und der stolze French Open-Finalist aus Deutschland sind bereit für den spannungsgeladenen Titelkampf bei den 31. TERRA WORTMANN OPEN (15. bis 23. Juni): Schon am Donnerstag trafen ATP-Spitzenreiter Jannik Sinner, der erste Italiener auf dem Thron, und Alexander Zverev (ATP 4) zum ATP 500er-Rasenklassiker in HalleWestfalen ein und wurden von Turnierdirektor Ralf Weber am COURT HOTEL begrüßt. „Es ist toll, dass unsere beiden topgesetzten Stars bereits zur Vorbereitung angereist sind. Ich denke, sie sind hochmotiviert und selbstverständlich auch heiße Favoriten für den Pokalgewinn“, sagte Weber.

Sinner, der am Montag die Pole Position von Novak Djokovic übernommen hatte, präsentierte sich motiviert und erwartungsfroh für das hochklassig besetzte Klassement mit insgesamt fünf aktuellen Top Ten-Akteuren: „Natürlich möchte ich im Kampf um den Titel mitmischen. Aber die Konkurrenz ist sehr, sehr stark.“ Sinner hatte im Halbfinale der French Open gegen den späteren Champion Carlos Alcaraz verloren, zu Beginn der Saison 2024 hatte er den ersten großen Coup seiner Karriere als Australian Open-Sieger gelandet. Turnierchef Ralf Weber, der dem 22-jährigen Südtiroler als Willkommensgruß auch eine Torte präsentiert hatte, würdigte Sinners Aufstieg zur „Numero Uno“ auch als „Lohn für Disziplin, Fleiß und Charakter eines Spitzenathleten.“

Auch Alexander Zverev (27) erhielt hohes Lob des Turnierchefs: „Sascha hat ein Riesenturnier in Paris gespielt und Tennis-Deutschland dort vorbildlich vertreten. Sein gesamtes Auftreten bei den French Open war herausragend und sportlich bis in die letzten Finalminuten exzellent. Ich bin sicher, dass ein Grand Slam-Sieg von ihm nur eine Frage der Zeit ist.“ Zverev hatte das Roland Garros-Finale knapp in fünf Sätzen gegen Alcaraz verloren und insgesamt mehr als 23 Stunden auf den Sandplätzen in Paris verbracht. Bei den TERRA WORTMANN OPEN will Zverev, das hatte er schon unlängst in einem Gespräch mit dem Turnier-Pressedienst angekündigt, „vorne im Rennen um den Titel dabei sein“ – und somit nach zwei Endspielteilnahmen 2016 und 2017 den letzten Schritt zum Heimspiel-Triumph gehen.