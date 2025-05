Jasmine Paolini: Verspätetes Glück in Rom

Jasmine Paolini hat mit dem Achtelfinaleinzug beim WTA 1000er-Turnier in Rom ihre ganz persönliche Geschichte beim Großevent in der italienischen Hauptstadt mit einer neuen Bestleistung weitergeschrieben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.05.2025, 17:34 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini genießt in Rom die Unterstützung des heimischen Publikums.

Jasmine Paolini machte sich im letzten Jahr einen Namen als regelrechte Spätstarterin auf der Tour. Zwei Grand-Slam-Finals und eine konstante Saison beförderten die 29-Jährige erstmals in die Top 10.

In diesem Jahr hat sich die Weltranglistenfünfte als etablierte Akteurin in der Weltspitze festgesetzt. Siege gegen Petra Kvitova und am Samstag gegen Ons Jabeur bestätigen diesen Eindruck. Die Achtelfinalteilnahme beim Heimturnier in Rom ist sogar ganz besonders. Denn erstmals steht Jasmine Paolini im Achtelfinale in der ewigen Stadt. Si ist die erste Italienerin seit 2014, der dieses Kunststück gelingt.

Paolini hat viel zu verteidigen und wenig zu verlieren

Bei den French Open und in Wimbledon steht dann jedoch viel mehr auf Spiel. Jasmine Paolini hat durch die beiden Endspielteilnahmen im Vorjahr insgesamt 2400 bei nur zwei Events zu verteidigen. Auf Grund der aktuellen Leistungen ist jedoch kein totaler Absturz zu befürchten. Selbst bei zwei Erstrundennierlagen in den kommenden Major-Hauptfeldern würde ein Verbleib in den Top 20 sicher sein.

Und vielleicht ist ja sogar die Wiederholung mindestens einer der beiden Endspiels auf großer Bühne möglich. Ausgeschlossen ist bei der erst zweifachen Titelträger auf der WTA Tour definitiv nichts mehr.