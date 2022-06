Jelena Dokic berichtet von Suizidversuch

Jelena Dokic hat in einem Instagram-Post von einem Suizidversuch berichtet. Gleichzeitig sprach die ehemalige Weltranglistenvierte weiteren Betroffenen Mut zu.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.06.2022, 13:16 Uhr

© Getty Images Jelena Dokic

Die ehemalige Tennisspielerin Jelena Dokic hat in einem Instagram-Beitrag mitgeteilt, dass sie kürzlich beinahe einen Suizidversuch unternommen hätte und mit Depressionen und Angstzuständen zu kämpfen hat. "Am 28.04.2022 wäre ich fast von meinem Balkon aus dem 26. Stockwerk gesprungen und hätte mir das Leben genommen", schrieb die Australierin..

"Kein Ton, kein Bild, nichts macht Sinn. Nur Tränen, Trauer, Depressionen, Unruhe und Schmerz", erinnert sich Dokic an diesen Tag. Profesionelle Hilfe habe ihr jedoch das Leben gerettet. Mittlerweile befindet sich die 39-Jährige gemäß eigenen Angaben auf dem Weg der Besserung.

Zudem sprach Dokic weiteren Betroffenen Mut zu: "Ich glaube an Folgendes: Es ist in Ordnung zu fühlen, was ich fühle. Es ist okay, sich traurig zu fühlen. Aber kämpft weiter und kommt zurück. Das versuche ich zu tun und das treibt mich an. Schämt euch nicht für das, was Ihr fühlt. Es ist in Ordnung, sich so zu fühlen, und Ihr könnt davon zurückkommen."

Österreich: Für Menschen in Krisensituationen und deren Angehörige gibt es eine Reihe von Anlaufstellen.

Unter www.suizid-praevention.gv.at findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken.

Deutschland: Für Menschen in Krisensituationen und deren Angehörige gibt es eine Reihe von Anlaufstellen. Unter https://www.suizidprophylaxe.de/hilfsangebote/hilfsangebote/ findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken.

Schweiz: Für Menschen in Krisensituationen und deren Angehörige gibt es eine Reihe von Anlaufstellen. Unter https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/aktionsplan-suizidpraevention.html findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken.