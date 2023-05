Jenson Brooksby unterzog sich Operation am rechten Handgelenk

Jenson Brooksby wird aufgrund einer Operation am rechten Handgelenk für einige Zeit ausfallen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.05.2023, 17:33 Uhr

© Getty Images Schwere Zeiten für Jenson Brooksby

Nächster Rückschlag für Jenson Brooksby: Nachdem sich der US-Amerikaner im März einer Operation am linken Handgelenk unterzogen hatte, folgte nun ein Eingriff am rechten Handgelenk. Das teilte der Weltranglisten-76. in den sozialen Medien mit. Demnach sei die neuerliche Operation erfolgreich verlaufen.

Gemäß eigenen Angaben hatte Brooksby seit der zweiten Jahreshälfte 2022 mit Problemen an seiner Schlaghand zu kämpfen. Der Eingriff sei nun die beste Lösung gewesen, um wieder hundertprozentig konkurrenzfähig zu werden. Wie lange er ausfallen wird, gab der 22-Jährige unterdessen nicht bekannt.

Zu Saisonbeginn sorgte Brooksby bei den Australian Open für Aufsehen, als er den damaligen Weltranglistendritten Casper Ruud in der zweiten Runde aus dem Turnier nahm. Seit dem Grand-Slam-Event in Melbourne konnte der US-Amerikaner dann allerdings kein Match mehr auf der Tour bestreiten.