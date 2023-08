Jetzt fix: #NextGen-Finale findet in Saudi-Arabien statt

Im Raum stand der Umzug schon länger, nun ist es fix: Das #NextGen-Finale der besten U21-Spieler der ATP-Tour wird von Mailand nach Jeddah in Saudi-Arabien umziehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.08.2023, 11:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Wird Lorenzo Musetti den Umzug nach Saudi-Arabien mitmachen?

Die ATP hat wie immer schnell reagiert: Aus dem "Next Gen Race" auf der offiziellen Website ist schon das "Race to Jeddah" geworden. Dort soll also nach den bisherigen Gastspielen in Mailand der Champion unter den U21-Profis auf der ATP-Tour gekürt werden. Die Frage ist nur noch, wer denn dann in Saudi-Arabien aufschlagen wird. Denn dass die beiden aktuell Führenden in der Jahreswertung mit am Start sein werden, darf so gut wie ausgeschlossen werden.

Denn Carlos Alcaraz hat das #NextGen-Masters ja schon einmal gewonnen. Und wird sich ganz sicher auf die Finals in Turin konzentrieren. Selbiges gilt wohl für Holger Rune, der in derlaufenden Saison auch schon mehr als 3.000 Punkte gesammelt hat. Und mit ein, zwei ordentlichen Resultaten sein Ticket für Turin lösen wird.

Geht die WTA auch nach Saudi-Arabien?

Bliebe als aktueller Spitzenspieler Lorenzo Musetti. Aber ob der große Lust hat, im November nach Saudi-Arabien zu jetten? Hinter Musetti folgen Arthur Fils, Ben Shelton, luca van Assche und US-Youngster Alex Michelsen, der vor wenigen Wochen in Newport das Finale erreicht hat.

Der Umzug des Nachwuchses könnte aber auch nur der Vorgeschmack auf etwas Größeres sein. Denn die Gerüchte verdichten sich, dass auch die WTA ihren Saisonabschluss in Saudi-Arabien abhalten will. Und zwar in der Erwachsenen-Klasse. Im Gegensatz zur ATP dauert es bei den Frauen aber immer etwas länger, bevor Nägejl mit Köpfen gemacht werden.