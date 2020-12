Jo-Wilfried Tsonga nicht fit genug für die Australian Open

Jo-Wilfried Tsonga hat es Roger Federer gleich gemacht und für die Australian Open 2021 abgesagt. Der Franzose hat sich noch nicht genug von einer Verletzung am unteren Rücken erholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.12.2020, 08:59 Uhr

Der 35-Jährige bestritt seit fast einem Jahr kein Match mehr. Bei den Australian Open 2020 hat er in seinem Erstrundenmatch gegen Alexei Popyrin beim Stand von 6:7(5), 6:2, 6:1 aufgegeben.

"Trotz großen Fortschritts in den letzten Monaten bin ich noch immer nicht bereit, im Wettkampf zu spielen", schrieb Tsonga auf seinen sozialen Kanälen. "In Abstimmung mit meinem medizinischen Team sind die Australian Open für mich daher abgesagt." 2008 erreichte er in Melbourne das Finale, wo er Novak Djokovic unterlegen war.

"Ich freue mich schon darauf, wieder auf den Tennisplatz zurückzukehren, aber ich muss geduldig bleiben", schrieb Tsonga. Dass er nicht nach Australien reisen kann, zerbreche ihm das Herz. Tsonga ist aktuell die Nummer 62 der Welt, in seiner Karriere gewann er 18 Titel auf der ATP-Tour.

Das erste Grand Slam des neuen Jahres wurde um drei Wochen nach hinten verschoben und beginnt am 8. Februar. Die strengen Einreisebestimmungen in Australien sollen der Ausbreitung des Coronavirus entgegenwirken. Im Bundesstaat Victoria wurden am Mittwoch erstmals seit Langem wieder neue Corona-Fälle diagnostiziert.

Der sechsfache Sieger Federer zog zu Beginn der Woche zurück, weil er sich nach wie vor von zwei Operationen im Knie erholt. Ob der Schweizer überhaupt wieder auf den Platz zurückkehrt, ist unklar.