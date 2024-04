Joao Sousa: Der letzte Einzel-Karriere-Ball landet im Netz

Mit der Niederlage gegen Arthur Fils in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Estoril hat Joao Sousa nun endgültig seine Karriere beendet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.04.2024, 09:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Joao Sousa hat seinen professionellen Schläger zur Seite

Der letzte Ballwechsel in der Laufbahn von Joao Sousa war kein besonders langer. Und er endete mit einer Rückhand, die der 35-jährige Portugiese im Netz versenkte. Passenderweise bei seinem Heimturnier in Estoril, und das vor vollen Tribünen. Arthur Fils, der letzte Bezwinger von Joao Sousa, wusste um die Bedeutung des Augenblicks, gab seinem älteren Kollegen ein paar warme Worte mit in den Ruhestand.

Hier in Estoril hat Sousa 2018 einen seiner vier Titel auf der ATP-Tour geholt, die anderen drei kamen 2013 in Kuala Lumpur, 2015 in Valencia und schließlich 2022 in Pune. Auf Hartplatz also, der eigenen Angaben nach das bevorzugte Geläuf von Joao Sousa war.

Sousa noch einmal im Davis Cup erfolgreich

Dazu kommen noch acht Einzel-Endspiele, unter anderem jenes in Kitzbühel 2017, wo Sousa aber Philipp Kohlschreiber unterlag. Es war nicht der letzte erfolgreiche Auftritt von Sousa in Österreich: Denn im vergangenen Herbst schlug er in der Davis-Cup-Relegationspartie in Schwechat Sebastian Ofner in einem dramatischen Match. Damals schon als portugiesische Nummer zwei. Die Führungsrolle hat mittlerweile Nuno Borges übernommen. Ansonsten sind Sousa Verbindungen zu Österreich eher unschön: Gegen Dominic Thiem etwa konnte er nur eines von insgesamt acht Matches gewinnen.

In sein letztes Turnier ist Nuno Borges nur noch als Nummer 272 der ATP-Charts gegangen. Sein Karriere-Hoch hat der nunmehrige Tennis-Rentner 2016 mit Platz 28 erreicht.

Ein paar Stunden nach der Einzel- ging dann auch die Doppel-Laufbahn von Joao Sousa zu Ende. An der Seite von Youngster Joao Fonseca verlor er gegen Marcel Demoliner und Sam Verbeek im Matchtiebreak.