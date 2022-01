Juan Martin del Potro: Nichts ist gewiss - Comeback-Pläne wackelig?

Juan Martin del Potro plant eigentlich, bei der Sandplatz-Tournee in Südamerika im Februar sein Comeback auf der ATP-Tour zu geben. Nun scheinen diese Pläne aufgrund von anhaltenden Schmerzen jedoch etwas zu wackeln.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 29.01.2022, 16:11 Uhr

Juan Martin del Potro will demnächst sein Comeback geben

Während die Australian Open mittlerweile in der ganz heißen Phase angekommen sind, wirft die südamerikanische Sandplatz-Tournee bereits ihre Schatten voraus. Das liegt vorrangig an zwei Herren: Dominic Thiem und Juan Martin del Potro. Beide planen nämlich - nach freilich ungleich langer Verletzungspause -, bei den Events in Südamerika ihre Comebacks auf der ATP-Tour zu feiern.

Der Österreicher Thiem will dabei bereits kommende Woche in Cordoba an den Start gehen, del Potro hingegen peilt einen Start in Buenos Aires als Ort der Rückkehr an. Pläne, die nun jedoch etwas zu wackeln scheinen, wie La Nacion berichtete. Demnach habe der Argentinier seine Vorbereitung für das ATP-250-Event in seiner Heimat unterbrechen müssen, um sich einer Infiltration am Knie zu unterziehen. Diese soll die Schmerzen, mit denen del Potro in den vergangenen Tagen zu kämpfen hatte, lindern.

Start noch nicht offiziell bestätigt

Wie das argentinische Medium erklärte, seien die Schmerzen mit zunehmender Erhöhung der Trainingsintensität bei Juan Martin del Potro stärker geworden. Und das ausgerechnet an jener Stelle, an der sich der Turm von Tandil einer Operation hat unterziehen müssen. Dementsprechend gibt es zur Stunde auch noch keine offizielle Bestätigung des 33-Jährigen, ob er in Buenos Aires und ferner auch in Rio de Janeiro an den Start gehen wird.

Juan Martin del Potro hat seit Juni 2019 kein offizielles Match bestreiten können. Während die Vorbereitung auf eine Rückkehr auf dem Court bereits einige Wochen andauert, hat der Argentinier nun die Intensität zusehends erhöht und war drauf und dran, erste Sätze mit Landsmann Juan Ignacio Londero zu absolvieren, als die Beschwerden wieder stärker wurden. Für die Rückkehr von Juan Martin del Potro gilt deshalb zur Stunde: nichts ist gewiss.