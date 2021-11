Kann Ex-Kerber-Coach Torben Beltz das Juwel Emma Raducanu noch weiter veredeln?

Erfolgstrainer Torben Beltz hat nach der Trennung von Angelique Kerberbei US-Open-Siegerin und Supertalent Emma Raducanu angeheuert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 10.11.2021, 15:23 Uhr

© Getty Images Torben Beltz hat eine spannende Aufgabe übernommen

Schlagfertig konterte Emma Raducanu die drängenden Fragen der Journalisten. "Bingo Leute, ihr habt's geknackt", sagte die 18-Jährige mit einem Lächeln - und löste das Rätsel um ihren neuen Trainer auf. Niemand Geringeres als Torben Beltz, der langjährige Erfolgscoach von Deutschlands Aushängeschild Angelique Kerber, soll das aufstrebende Tennis-Juwel zum Diamanten schleifen.

Für US-Open-Siegerin Raducanu ist das Engagement von Beltz "ein großes Privileg". Sie kennt die Vita des 44-Jährigen: Er hat Kerber von Beginn an begleitet und sie mit Unterbrechungen in knapp zwei Jahrzehnten zu einer Weltklasse-Athletin geformt. Kerber gewann unter seiner Führung zwei ihrer drei Grand-Slam-Titel und sprang an die Spitze der Weltrangliste. Dort will Raducanu auch hin.

Raducanu setzt auf Erfahrung von Beltz

"Ich denke, dass diese enorme Erfahrung für jemanden, der so unerfahren ist wie ich, sehr hilfreich ist", sagte Raducanu nach ihrem Achtelfinal-Aus beim WTA-Turnier im österreichischen Linz. Ihre Debüt-Saison bei den Profis, die sie kometenhaft in den Fokus der Öffentlichkeit geschossen hat, ist damit beendet. Das kommende Jahr wird es in sich haben.

Ihr neuer Coach soll dann als "wirklich positiver, fröhlicher Typ" im stressigen Tour-Alltag dabei helfen, dass "ich mich zurechtfinde und mich wohlfühle", sagte Raducanu. Beltz wird im Vergleich zu seiner Arbeit mit Kerber noch mehr als mentale Stütze gefragt sein. Denn Raducanu ist bereits ein Star - allerdings auch noch blutjung.

Osaka als mahnendes Beispiel

Mit ihrem völlig überraschenden Erfolg als Qualifikantin bei den US Open ist der Teenager plötzlich in aller Munde, bei der Luxus-Modemarke Dior ist sie seit kurzem Markenbotschafterin. Doch Raducanu weiß auch um die Schattenseiten des Erfolgs: "Ich denke, dass viele Leute eine Meinung über mich und meine Arbeit haben werden."

Als mahnendes Beispiel dient Naomi Osaka. Die Japanerin triumphierte ebenfalls in jungen Jahren in New York und hat seither mit dem großen Medienrummel um ihre Person zu kämpfen. Anfang November kehrte die introvertierte Osaka (24) nach zwei Monaten selbstgewählter Auszeit zurück auf den Tennisplatz.

Raducanu begegnet dem Hype um ihre Person mit dem Rückzug ins Private und konzentriert sich "auf einen kleinen Kreis um mich herum". Ihre Eltern würden ihr "zu 100 Prozent Bescheid geben, wenn ich ins Schwanken gerate".