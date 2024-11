"Kann nicht mehr laufen, seit ich 31 bin": Die Leiden des Juan Martin del Potro

Juan Martin del Potro hat in einem emotionalen Video über seine lange Leidenszeit gesprochen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.11.2024, 14:34 Uhr

© Getty Images Juan Martin del Potro macht eine schwere Zeit durch

Lange Zeit war es ruhig um Juan Martin del Potro. Nun hat sich der US-Open-Sieger von 2009 in den sozialen Medien zu Wort gemeldet - und dabei über seine schier endlose Leidenszeit gesprochen. “Mein tägliches Leben ist nicht so, wie ich es gerne hätte”, gab der Argentinier Einblicke in sein Leben, das seit einigen Jahren einem Albtraum ähnelt.

Insgesamt musste sich del Potro acht Operationen am Knie unterziehen, dennoch hat er auch fast drei Jahre nach seinem Karriereende im Februar 2022 immer noch täglich mit Schmerzen zu kämpfen. “Jeden Tag, wenn ich aufwache, muss ich sechs oder sieben Tabletten nehmen”, erklärte der 36-Jährige.

Seit seinem im Juni 2019 erlittenen Kniescheibenbruch ist das Leben für del Potro ein anderes: "Seit ich 31 bin, kann ich nicht mehr laufe. Ich kann keine Treppen mehr steigen, gegen keinen Ball mehr treten und habe nie wieder Tennis gespielt.” Nach wie vor befinde er sich auf der Suche nach einer Lösung - bislang ohne Erfolg.

Del Potro bestreitet Exhibition gegen Djokovic

Von einigen Ärzten sei ihm daher das Tragen einer Prothese nahegelegt worden, so der ehemalige Weltranglistendritte. Anderseits habe er auch gehört, dass es für diese Maßnahme noch zu früh sei. "Ich hoffe, dass das eines Tages ein Ende hat. Denn ich möchte ein Leben ohne Schmerzen führen.“

Am Sonntag wird sich del Potro in Buenos Aires bei einer Exhibition gegen Novak Djokovic ein weiteres Mal von den argentinischen Tennisfans verabschieden. Sein Wunsch ist klar: "Wenn ich wenigstens für ein, zwei oder drei Stunden in Ruhe und glücklich auf dem Tennisplatz sein kann, wäre das schön.“