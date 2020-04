"Kasi live" hosted by Lucas Miedler: Sinner, Rodionov & Co - Auflauf der Youngsters

Zum zweiten Mal heißt es am heutigen Samstag "Kasi" live hosted by Lucas Miedler. Der österreichische Youngster wird ab 18:00 Uhr erneut den Instagram-Account von tennisnet (tennisnetnews) übernehmen und hat hochkarätige Gäste eingeladen. Mit dabei sein werden unter anderem Jannik Sinner, Jurij Rodionov und Julian Knowle.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 11.04.2020, 14:18 Uhr

Auftritt Nummer zwei für Lucas Miedler als Moderator von "Kasi live"

Zwei freie Tage hintereinander gab es schon lange nicht mehr für Christopher Kas. Seit nunmehr knapp drei Wochen ist der Trainer von Peter Gojowczyk nämlich täglich für tennisnet auf Instagram im Einsatz, um mit den Tennisstars aus aller Welt über Gott und eben die Welt zu plaudern. Lediglich an zwei Tagen war "Kasi" bis dato eine Pause gewährt. Zum einen beim ersten Mal, als Lucas Miedler die Moderation übernommen hatte, zum anderen gestern, als Sascha Bajin zum Gespräch lud.

Nachdem er bereits bei seinem ersten Auftritt nicht nur modisch, sondern auch inhaltlich überzeugen konnte, darf Lucas Miedler am heutigen Samstag nun erneut ran. Und wartet mit einem wahren Starensemble an Youngsters auf. Mit dabei sein wird nämlich nicht nur der zweifache Challenger-Sieger aus diesem Jahr, Jurij Rodionov, auch der NextGen-ATP-Finals-Sieger aus dem Vorjahr, Jannik Sinner hat sich für den abendlichen Plausch angekündigt.

Sinner und Miedler kennen sich bestens

Beim ersten Mal hat sich Lucas Miedler nach langen Diskussionen noch abwimmeln lassen (Jannik Sinner hätte gemeint, kein gutes Hochdeutsch zu können und in der Woche schon zu viel Social Media gemacht zu haben), nun passt es aber für einen Auftritt des Italieners. Denn Sinner und Miedler kennen sich bestens, haben bereits drei Mal gegeneinander gespielt. Und bei allen drei Aufeinandertreffen hatte der Österreicher seine Chancen, hatte jeweils in den ersten Durchgängen Satzbälle, musste sich dann aber jeweils in zwei Sätzen geschlagen gegeben, wie Miedler im Interview mit tennisnet verriet.

Beste Unterhaltung garantieren die Auftritte von Lucas Miedler ja per se, nun aber dürfen sich die Fans auf Instagram auch auf spannende Einblicke ins Leben jenes Mannes freuen, dessen Ziel es ist, die US Open zu gewinnen und der in diesem Jahr bereits einen Top-10-Spieler bezwingen konnte - Jannik Sinner. Neben Rodionov und Sinner hat sich auch Julian Knowle, der Betreuer von Österreichs Nummer zwei, Dennis Novak, angekündigt. Ab 18:00 Uhr geht´s los - auf tennisnetnews auf Instagram.