Kehrt Juan Martin del Potro im Februar zurück? Turnierdirektor heizt Spekulationen an

Juan Martin del Potro könnte bereits Anfang 2021 sein heiß ersehntes Comeback auf der ATP-Tour geben. Diese Spekulationen heizte nun der Turnierdirektor des ATP-250-Events von Cordoba an.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.10.2021, 21:55 Uhr

Kehrt Juan Martin del Potro schon Anfang kommender Saison auf die ATP-Tour zurück?

Juan Martin del Porto, der argentinische Hüne mit der unwiderstehlichen Vorhand, hat eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Seit 2019 hat der 33-Jährige kein Match mehr bestritten, eine hartnäckige Knieverletzung zwang den Publikumsliebling seither zu einer langen Zwangspause. Doch del Potro hat noch nicht genug, arbeitet seit geraumer Zeit hart an seinem Comeback und konnte zuletzt wieder mit Videos erster Trainingseinheiten auf dem Tennisplatz - ausgestattet mit einem Stützstrumph am Knie - aufwarten.

Nun scheinen diese Einheiten positive Ergebnisse zutage zu fördern, angeblich könnte der Argentinier bereits Anfang des kommenden Kalenderjahres sein Comeback auf der ATP-Tour geben. Diese Gerüchte befeuerte zuletzt der Turnierdirektor des ATP-250-Events von Cordoba, Marcelo Denti. Dieser betonte nämlich am Rande einer Pressekonferenz für ein Challenger-Event, del Potro könnte bei der nächsten Ausgabe des Sandplatzturnieres mit dabei sein: " Es ist eine gute Nachricht, dass Juan Martin die Option Córdoba in seine persönliche Agenda aufgenommen hat", so Denti.

Rückkehr in Cordoba?

Die Organisatoren würden ihr Möglichstes tun, um einen Start des Lokalmatadors beim ATP-250-Event wahrwerden zu lassen, erklärte der Turnierdirektor. Dieser spielt damit auf Aussagen des 33-Jährigen an, die dieser am Rande der US Open getätgit hatte: "In Argentinien habe ich in meiner Karriere nur sehr wenig gespielt, dort gibt es zu Beginn des Jahres auch ein Turnier, also gibt es diesmal andere Alternativen, die die emotionale Seite berühren, und vielleicht höre ich mehr von dieser Seite", erklärte del Potro damals.

Er müsse nämlich, so del Potro, genau auf seinen Körper hören, weshalb es möglicherweise nicht ratsam sei, sein Comeback bei einem Best-of-Five-Turnier zu feiern. Damit scheint es durchaus wahrscheinlich, dass das Comeback von Juan Martin del Potro nur eine Frage der Zeit darstellen dürfte. Das ATP-250-Event von Cordoba ist nämlich für Ende Februar geplant. Und scheint zur Stunde die wahrscheinlichste Adresse für die heiß erwartete Rückkehr des Turms von Tandil zu sein.