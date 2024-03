Kei Nishikori - Das Feuer brennt nach wie vor

Sein Comeback-Match gegen Sebastian Ofner endete für Kei Nishikori mit einer klaren Niederlage. Dennoch wähnt sich der Japaner auf dem richtigen Weg.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.03.2024, 14:17 Uhr

© Getty Images Kei Nishikori unterlag Sebastian Ofner in zwei Sätzen

Im Alter von 34 Jahren übt sich Kei Nishikori einmal mehr an einem Comeback. Der Japaner, der in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungsproblemen geplagt wurde, bestritt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami sein erstes Match seit Juli 2023. Und hinterließ dabei trotz der 3:6 und 4:6-Niederlage gegen Sebastian Ofner einen soliden Eindruck.

"Ich denke, ich bin zufrieden damit, wie ich heute gespielt habe. Vielleicht war es nicht mein bestes Tennis, aber ich freue mich darauf, noch ein paar Turniere zu spielen", erklärte Nishikori nach dem Match. An der Motivation wird das Unterfangen des ehemaligen Weltranglistenvierten allenfalls nicht scheitern.

Nishikori will "weiterkämpfen"

"Aus irgendeinem Grund ist die Motivation immer noch da", meinte Nishikori, der in der Weltrangliste aktuell nur mehr auf Position 351 steht. "Ich freue mich darauf, mein Tennis zurückzubekommen. Vielleicht wird es nicht bald sein, aber ich werde weiterkämpfen."

"Hoffentlich kann ich gesund bleiben. Ich denke, das ist das einzige Ziel in diesem Jahr, so viele Matches wie möglich zu bestreiten", führte der Japaner aus. Die Turnierplanung für die kommenden Wochen steht bereits fest: Nishikori will in Houston, Barcelona und Madrid an den Start gehen.