Kei Nishikori ist der „Mr. Momentum“ der ATP-Tour

Was gilt es gegen Kei Nishikori in Best-of-Three-Matches mehr als gegen anderen Spieler in der ATP zu vermeiden? Auf keinen Fall den zweiten Satz verlieren!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.06.2020, 07:36 Uhr

© GEPA Pictures Gegen Kei Nishikori sollte man den zweiten Satz gewinnen

In Zeiten wie diesen blühen Menschen wie Craig O´Shaugnessy immer ganz besonders auf: der Statistik-Guru hat in der turnierfreien Periode mehr Möglichkeiten, sich dem umfangreichen Zahlenwerk zu widmen, das die penibel erfassten Matches auf der ATP-Tour hergeben. Und diesmal hat O´Shaugnessy ganz, ganz weit zurückgeblickt, sich eines Zeitraumes von 30 Jahre angenommen.

Und siehe da: Die vielleicht willkürlich gewählte, aber nicht ganz unwichtige Kategorie „Prozentsatz der gewonnenen Best-of-Three-Matches nach gewonnenem zweiten Satz“ wird von Kei Nishikori angeführt. Und zwar alle Matches zwischen 1991 und 2020 eingeschlossen. Nun bringen zwei erfolgreich bestrittene Durchgänge bekanntlich im besten Fall den Erfolg bei einem ATP-Masters-1000-Turnier ein (von denen Nishikori im Übrigen noch keines gewonnen hat), bemerkenswert ist die Reihung aber dennoch: Schließlich ist der Japaner der einzige Spieler, der mehr als drei Viertel seiner Partien noch für sich entschieden hat, nachdem er den Satzausgleich hergestellt hat.

Spieler Quote Matches Siege Kei Nishikori 76,5 85 65 Stefan Edberg 74,3 101 75 Rafael Nadal 72,0 50 36 Lleyton Hewitt 71,3 122 87 Pete Sampras 71,3 87 62 Andy Murray 71,2 104 74 Novak Djokovic 71,0 107 76 Yevgeny Kafelnikov 70,4 126 88 Andy Roddick 70,1 77 54 Stefan Koubek 70,0 50 35

Und weil gerade Zeit ist, gibt es auch noch eine Statistik, die zeigt, wie die Relation der gewonnenen ersten Sätze zu gewonnenen Drei-Satz-Matches aussieht. Ebenfalls seit 1990 erfasst.