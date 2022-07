Kei Nishikori möchte in Winston-Salem auf die ATP-Tour zurückkehren

Kei Nishikori plant, nach mehrmonatiger Verletzungspause beim ATP-250-Event von Winston-Salem auf die ATP-Tour zurückzukehren. Seit Oktober 2021 hat der Japaner kein professionelles Match bestritten.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.07.2022, 20:47 Uhr

Kei Nishikori wird in Winston-Salem auf die ATP-Tour zurückkehren

Ende Januar war man noch von einem Worst-Case-Szenario ausgegangen, wenn Kei Nishikori aufgrund einer Hüft-Operation der ATP-Tour für sechs Monate verbleiben müsse, nun ist gewiss: Es hat für den Japaner doch etwas länger gedauert als geplant, um wieder vollends fit zu werden. Nun scheint der ehemalige Weltranglistenvierte diesen Status aber erreicht zu haben.

Dementsprechend rückt die Rückkehr des Japaners, der in Indian Wells im Vorjahr sein letztes Turnier auf der ATP-Tour bestritten hat, näher: Wie am Mittwoch bekannt wurde, will Nishikori beim ATP-250-Event von Winston-Salem ab 21. August in den Profizirkus zurückkehren. Die Veranstalter statteten den Japaner für eine Wildcard für das Hartplatz-Event aus.

Nishikori rutscht ab

"Nishikori war seit unserem ersten Event 2011, bei dem er das Achtelfinale erreichte, nicht mehr in der Region, daher wird dies ein echter Leckerbissen für unsere Fans sein", wird Turnierdirektor Jeff Ryan im Winston-Salem Journal Now zitiert wird. "Ich bin ein besonderer Fan von Keis Kampfgeist und seinem Einsatz. Es ist fesselnd, ihm zuzusehen, und wir freuen uns, dass er eine Wildcard für diesen Sommer angenommen hat."

Kei Nishikori, der bei den US Open ein Grand-Slam-Endspiel erreichen konnte, ist in der Weltrangliste damit mächtig abgerutscht. Derzeit ist der Japaner nur noch auf Rang 158 der ATP-Charts zu finden.