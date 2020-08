Kei Nishikori positiv auf COVID-19 getestet

Es gibt den nächsten COVID-19-Fall im Profitennis: Kei Nishikori hat am heutigen Sonntag bekanntgegeben, positiv auf COVID-19 getestet worden zu sein. Damit ist ein Start bei den US Open äußerst fraglich.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.08.2020, 19:52 Uhr

Kei Nishikori hat sich mit dem Coronavirus infiziert

Girgor Dimitrov, Novak Djokovic, Francis Tiafoe und nun auch Kei Nishikori. Es ist mittlerweile eine ganze Riege an Topspielern, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Der Japaner stellt in dieser Liste den jüngsten Fall dar, erst am heutigen Sonntag gab der Weltranglisten-31. bekannt, ein positives Testergebnis gehabt zu haben. "Heute morgen, als ich mich noch in Florida befand, wurde ich positiv auf COVID-19 getestet", schrieb der Japaner auf Social Media.

Er und sein Team werden am kommenden Freitag erneut getestet, für die Western & Southern Open, die am kommenden Samstag starten sollen, bedeutet dies aber die Absage Nishikoris. Glücklicherweise berichtet der 30-Jährige aktuell nur von ganz leichten Symptomen und behauptet, sich durchaus gut zu fühlen. "Klarerweise werde ich mich aber trotzdem zur Sicherheit aller in komplete Isolation begeben", so Nishikori.

US Open mehr als fraglich

Eigentlich hätte Nishikori am morigigen Montag nach New York City aufbrechen sollen, dieses Vorhaben ist aber nun einmal ruhend gestellt. Am Freitag will sich der Japaner erneut an seine Fans wenden. Nishikori ist damit der erste positive Fall im Umfeld der anstehenden beiden Events in New York City. Wie und ob eine Antreten bei den US Open möglich sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Das nunmehr zweite Grand Slam des Jahres soll am 31. August starten.