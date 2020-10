Kei Nishikori weiterhin vom Verletzungspech verfolgt

Kei Nishikori wird den Verletzungsteufel nicht los: Der Japaner musste seinen Start beim ATP-250-Turnier in Antwerpen aufgrund von Schulterproblemen absagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.10.2020, 00:06 Uhr

© Getty Images Kei Nishikori kann in Antwerpen nicht antreten

Erst Anfang September war Kei Nishikori nach einer etwas mehr als einjährigen Pause (Ellbogenprobleme) in Kitzbühel auf die Tour zurückgekehrt, rund ein Monat später muss der Japaner schon wieder verletzungsbedingt pausieren. Der 30-Jährige kann aufgrund von Problemen an der rechten Schulter nicht am ATP-250-Turnier in Antwerpen teilnehmen.

Die Verletzung habe er sich bei den French Open zugezogen, erklärte Nishikori. Bei seiner Zweitrundenniederlage gegen Stefano Travaglia hatte sich der 30-Jährige bereits mehrfach an der Schulter behandeln lassen. Vor dem Turnierstart in Belgien hatte sich der Japaner dann allerdings noch optimistisch gegeben: "Ich konnte mehr als eine Woche lang nicht trainieren und war etwas besorgt, aber ich habe mich dann besser gefühlt als erwartet."

Offenbar waren die Schmerzen aber doch zu groß - sowohl im Einzel als auch im Doppel zog Nishikori zurück. Eine ähnlich lange Pause wie vor zwölf Monaten befürchtet der Weltranglisten-36. nicht: "Ich denke nicht, dass es sehr ernst ist. Ich wollte kein Risiko eingehen."

Nishikori plant daher auch nach wie vor mit einem Turnierstart in der kommenden Woche: "Ich werde mich jetzt auf Wien vorbereiten." Aufgrund des enorm starken Starterfeldes ist der Japaner in der österreichischen Hauptstadt auf sein "Protected Ranking" angewiesen. Bei seinem bislang einzigen Wien-Auftritt im Jahr 2018 erreichte Nishikori das Finale.