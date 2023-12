Kein Happy End der 2023er-Saison für Benoit Paire

Benoit Paire ist im Finale des ATP-Challenger-Turniers in Maia an Nuno Borges gescheitert. Um bei den Australian Open 2024 zu starten, benötigt der Franzose eine Wildcard. Oder eine erfolgreiche Qualifikation.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.12.2023, 14:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Benoit Paire musste sich am Sonntag in Maia dem Lokalfavoriten geschlagen geben

Eigentlich war Benoit Paire ja eher als Tourist zum ATP-Challenger-Turnier ins portugiesische Maia gekommen. Er wolle sich in erster Linie die Innenstadt ansehen. Und so nebenbei ein bisschen Tennis spielen. Nun haben sowohl der touristische wie auch der sportliche Teil ganz gut funktioniert. Auch wenn das Happy End ausgeblieben ist. Denn im heutigen Endspiel musste sich Paire Lokalmatador Nuno Borges mit 1:6 und 4:6 geschlagen geben. Für Borges war es der dritte Challenger-Titel des Jahres.

Der mittlerweile 34-jährige Paire hat den Großteil des Tennisjahres auf der Challenger-Tour verbracht, konnte im Juli in San Benedetto del Tronto auch den Titel holen. Und das mit einem Finalsieg gegen Landsmann Richard Gasquet. Früher im Jahr war der Mann mit dem mächtigen Bart auch in Puerto Vallarta erfolgreich. In den ATP-Charts liegt Paire aktuell allerdings nur noch auf Position 130. Mit dem Finaleinzug in Maia wird sich Benoit Paire auf Platz 117 verbessern. Zu wenig, um tatsächlich noch in das Hauptfeld bei den Australian Open zu rutschen.

Hier das Einzel-Tableau in Maia