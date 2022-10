Kein Medvedev in London - Gab es die „Lex Wimbledon“ auch beim Laver Cup?

Daniil Medvedev war beim Laver Cup nicht für Team Europa am Start. Obwohl das seine Weltranglisten-Position hergegeben hätte. Andrey Rublev glaubt den Grund dafür zu wissen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.10.2022, 17:07 Uhr

© Getty Images 2021 war Daniil Medvedev im Team von Björn Borg dabei

Die übergeordnete Idee beim Laver Cup ist ja folgende: Die besten europäischen Spieler sollen auf die besten im Rest der Tenniswelt treffen. Und der Maßstab dafür ist die ATP-Weltrangliste. Nun wurde dieser Mechanismus für die Ausgabe in London schon dadurch außer Kraft gesetzt, dass Andy Murray sehr früh einen Startplatz in der Mannschaft von Björn Borg zugesprochen bekam. Und auch das Ranking von Roger Federer, der keines mehr hatte, hat einen Auftritt in der O2 Arena nicht hergegeben.

Aber zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Teams wäre Daniil Medvedev eigentlich ein sicherer Kandidat für Europa gewesen. Zumal sich der Russe im vergangenen Jahr in Boston nichts zuschulden kommen hatte lassen. Aber Medvedev wurde nicht eingeladen. Warum? Die Vermutung liegt nahe: Weil die britische Regierung etwas dagegen gehabt hat. So wie schon beim Turnier in Wimbledon.

Rublev weiß von einer Einladung an Medvedev

Da luden die Verantwortlichen des All England Lawn Tennis Clubs die Profis aus Russland und Belarus von der Traditions-Veranstaltung wohl unter politischem Druck wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine aus. Die ATP und die WTA revanchierten sich, indem sie für die Exploits in Wimbledon keine Weltranglisten-Punkte vergaben.

Nun hat Andrey Rublev in den sozialen Medien der Vermutung neue Nahrung gegeben, dass Daniil Medvedev zwar für einen Platz im europäischen Team vorgesehen war. Dass aber die Aussicht, damit in Konflikt mit der britischen Politik zu kommen, zu groß war. Weshalb der US-Open-Champion von 2021 während der Laver-Cup-Woche pausiert hat.