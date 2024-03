Kein Sunshine Double - Alexandrova stoppt Swiatek!

Ekaterina Alexandrova hat mit einem glatten Zwei-Satz-Erfolg gegen Iga Swiatek im Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami für eine Überraschung gesorgt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.03.2024, 10:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Ekaterina Alexandrova in Miami

Damit war nicht zu rechnen - dass nämlich Iga Swiateks Griff auf ein zweites Sunshine Double daneben geht. Erstmals hatte die Polin 2022 sowohl in Indian Wells als auch in Miami gesiegt. Aber Swiatek, die schon in Runde drei gegen Linda Noskova große Probleme hatte, musste sich in Runde vier in Miami Ekaterina Alexandra mit 4:6 und 2:6 geschlagen geben.

Alexandrova, in dieser Woche an Position 14 gesetzt, spielt im Viertelfinale gegen Jessica Pegula, die sich im rein amerikanischen Duell mit Emma Navarro mit 7:6 (1) und 6:3 behaupten konnte. Schon früher am Montag hatte Pegulas Doppelpartnerin Coco Gauff gegen Caroline Garcia eine bittere Drei-Satz-Schlappe kassiert. Garcia spielt im Viertelfinale gegen Danielle Collins, die sich gegen Sorana Cirstea keine Blöße gab.

Die beiden weiteren Viertelfinal-Partien bestreiten Elena Rybakina gegen Maria Sakkari und Victoria Azarenka gegen Yulia Putintseva.

Hier das Einzel-Tableau in Miami