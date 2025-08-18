US Open: Keine 18 Stunden Pause - Swiatek muss schnell nach New York

Weniger als 18 Stunden zwischen zwei Matches inklusive Ortswechsel. Was sonst für Aufruhr sorgt, scheint für Iga Swiatek dieses Mal zu passen. Vielleicht auch, weil der Mixed-Wettbewerb im Rahmen der US Open nicht den größten Stellenwert hat.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 18.08.2025, 17:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iga Swiatek hat zwischen dem Endspiel in Cincinnati und dem ersten Mixed in New York nur wenige Stunden Zeit.

Wenn Iga Swiatek in Cincinnati am heutigen Montagabend (Ortszeit) das Endspiel gegen Jasmine Paolini fertig gespielt hat würde es nicht wundern, wenn die Polin bei der Siegerehrung neben ihren gepackten Koffern steht. Denn zwischen dem Endspiel und dem ersten Match beim Mixed-Wettbewerb der US Open liegen weniger als 18 Stunden.

Denn bereits am Dienstag um 12 Uhr New Yorker Zeit wird Swiatek zum ersten Duell mit ihrem Mixed-Partner Casper Ruud antreten dürfen. Das Endspiel am heutigen Montag in Cincinnati startet um 18 Uhr Ortszeit. Damit bleibt höchstwahrscheinlich zwischen den Matches 16 Stunden Zeit für Regeneration. Zwischen zwei Turnieren inklusive Ortswechsel wird so etwas sonst eher vermieden.

Man könnte daraus lesen, dass die Protagonisten diesen Wettbewerb nicht allzu ernst nehmen. Trotz des Preisgeldes von einer Million US-Dollar für das Siegerteam. Zumindest dürfte bei einem Einzelmatch auf Grand-Slam-Ebene bei so einer zeitlichen Konstellation der Aufschrei größer sein.

Interessant ist auch, dass sowohl Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, die das Einzelfinale in Cincinnati vor Iga Swiatek und Jasmine Paolini spielen, in New York einen späteren Slot für ihre ersten Mixedpartien bekommen und damit insgesamt mehr Regenerationszeit haben. Es mag an den TV-Anstalten liegen oder auch Zufall sein (den es im Tennis ja eigentlich nie gibt). Fest steht jedoch schon jetzt, dass der neue Mixed-Wettbewerb nicht so relevant für die Stars ist, wie es die Veranstalter den Fans verkaufen.

Hier das Mixed-Tableau bei den US Open 2025