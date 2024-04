Nadal in Hinblick auf die Barcelona-Open: "Lust zu spielen"

Nachdem Rafael Nadal in Barcelona seine erste Trainingseinheit absolvierte, meldete sich der Spanier nun selbst zu Wort. Und der "King of Clay" bringt ein bisschen Hoffnung mit, dass er bei dem ATP-500-Turnier Barcelona mit von der Partie sein könnte.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 11.04.2024, 12:12 Uhr

Seit Januar diesen Jahres musste Nadal jede weitere geplante ATP-Turnier-Teilnahme verletzungsbedingt absagen. Der Spanier kämpft nun schon seit Monaten mit seinen Schmerzen, trainiert und bereitet sich aber dennoch auf fast jedes Turnier vor. Mit der Hoffnung, dass es doch klappen könnte. Und diese Hoffnung ist jetzt wieder aufgeflammt. Wenn auch nur auf Sparflamme.

Der "King of Clay" abslovierte heute seine erste Trainingseinheit in Barcelona. Nach der Trainings-Saisoon meldete sich der 37-jährige Nadal auf X (ehemals Twitter) und auf Instagram selbst zu Wort und schrieb "Erstes Training... mit der Vorfreude, diese Tage vor dem Turnier hier zu sein." Weiter schrieb der Spanier: " Ich bin hier, um zu sehen wie es geht...mit der Lust zu spielen. Ich werde später mehr erzählen." So weit so gut, doch spätestens am Ende seiner Botschaft wird auch klar: Eine Teilnahme an dem Turnier ist damit keinesfalls bestätigt. "Wichtig zu sagen ist, dass ich hiermit nicht bestätigen möchte, dass ich spielen werde, obowhl ich das hoffe. Wie werden sehen", beendet Nadal seine Botschaft an die Tenniswelt. Wir müssen also abwarten und hoffen, dass der King of Clay wieder schmerzfrei aufschlagen kann.