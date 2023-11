Kerber schlägt wieder in Bad Homburg auf

Angelique Kerber ist zurück! Die Wimbledonsiegerin wird bei den Bad Homburg Open (22. bis 29. Juni 2024) ihr Comeback im Kurpark feiern und dort nach ihrem zweiten Titel greifen – 2021 hatte Turnierbotschafterin Kerber die Premiere des Rasenevents gewonnen und für ein Sommermärchen gesorgt. Emotionen sind auch diesmal garantiert.

von PM

zuletzt bearbeitet: 07.11.2023, 16:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Angelique Kerber wird 2024 beim Rasenturnier in Bad Homburg an den Start gehen.

"Die tolle Stimmung auf den Tribünen und die spezielle Atmosphäre im Publikumsbereich sind wirklich immer etwas Besonderes. Unser Ziel war es von Anfang an, eine Wohlfühloase für alle zu schaffen: mit Wimbledonflair und Boutiquecharakter", sagte die ehemalige Nummer eins voller Vorfreude auf den kommenden Sommer.

Angelique Kerber, die am vergangenen Wochenende im Rahmen des Deutschen Sportpresseballs in der Alten Oper in Frankfurt am Main zur Laureus-Botschafterin ernannt worden war, befindet sich aktuell in der Vorbereitung auf die neue Saison. Nach der Geburt ihrer Tochter Liana im Februar 2023 will die dreimalige Grand Slam-Siegerin im Rahmen des United Cups in Sydney Ende Dezember für das deutsche Team ihr erstes offizielles Match bestreiten. Ein weiteres Highlight im nächsten Jahr ist für Kerber neben Olympia in Paris und Wimbledon ihr Start bei den Bad Homburg Open.