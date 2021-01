Kerber und Zverev bereit für den Saisonstart

Alexander Zverev und Angelique Kerber fiebern ihrem Saisonstart in Australien entgegen. Die beiden deutschen Nummer-eins-SpielerInnen werden jeweils am Mittwoch erstmals im Wettkampf aufschlagen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 31.01.2021, 15:08 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber hat am Sonntag erstmals in der Rod Laver Arena trainiert

Angelique Kerbers Lachen hallte durch die Rod Laver Arena, Alexander Zverev posierte gut gelaunt für die Fotografen: Die Vorfreude auf den Saisonstart im sommerlichen Melbourne stand den beiden deutschen Tennis-Topstars am Sonntag ins Gesicht geschrieben. Die Corona-Quarantäne ist abgehakt, jetzt geht es an den letzten Feinschliff vor den Australian Open. Parallel entwickeln sich die Olympischen Spiele zum Diskussionsthema.

"Es ist an der Zeit, sich bereit zu machen", schrieb Zverev bei Instagram, nachdem er im schwarzen Muskelshirt Bälle über den blauen Hartplatz gepeitscht hatte. Der 23 Jahre alte Hamburger steht voll im Saft und will im Dienstag beginnenden ATP Cup (live bei ServusTV, Sky und in unserem Live-Ticker) gleich zeigen, was von ihm beim ersten Grand-Slam-Turnier ab dem 8. Februar zu erwarten ist.

Zverev hat in der Vorbereitung hart gearbeitet

"Ich will definitiv eine bessere Leistung für mein Team bringen", sagte Zverev, der im vergangenen Jahr bei dem Mannschaftswettbewerb schwer enttäuschte: "Ich habe in der Vorbereitung extrem hart gearbeitet." Mit Jan-Lennard Struff und dem Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies tritt Zverev am Mittwoch zunächst gegen Kanada an, bevor es gegen Serbien mit dem Weltranglistenersten Novak Djokovic geht.

Zverev, im vergangenen Jahr Halbfinalist bei den Australian Open, glaubt, in der 14-tägigen Quarantäne nicht viel an hart erarbeiteter Substanz verloren zu haben. Im Gegensatz zu Kerber durfte er täglich trainieren. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin muss sich auf der anderen Seite erst einmal wieder eingrooven.

Sie geht bei einem Vorbereitungsturnier ab Mittwoch an den Start, das extra für Spielerinnen organisiert wurde, die sich in Melbourne im harten Lockdown befanden. Am Sonntag schlug die 33 Jahre alter Kielerin am Ort ihres großen Triumphes 2016 einige Bälle mit der Estin Anett Kontaveit und zeigte sich danach zufrieden.

Petkovic und Barthel mit Auftakterfolgen

Nebenan schalteten Andrea Petkovic und Mona Barthel als erste deutsche Profi bereits erfolgreich in den Wettkampfmodus. Petkovic (Darmstadt) zog bei der Gippsland Trophy durch ein 6:1, 3:6, 7:5 gegen die Italienerin Martina Trevisan ebenso in die zweite Runde ein wie Mona Barthel (Neumünster) bei der Yarra Valley Classic. Barthel gewann 7:5, 6:3 gegen die in Düsseldorf geborene Australierin Kimberly Birrell.

Nach all den Diskussionen um die Quarantäne-Bedingungen rückt im aktuell coronafreien Melbourne also langsam aber sicher der Sport in den Mittelpunkt. Die Profis freuen sich auf die Australian Open mit bis zu 30.000 Zuschauern täglich - es wirkt wie eine Rückkehr in eine fast vergessene Normalität.