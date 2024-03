Kerber vor Rückkehr ins deutsche Team

Für die Billie Jean King Cup-Auswärtspartie am 12. und 13. April in São Paulo gegen Brasilien hat Teamkapitän Rainer Schüttler Angelique Kerber, Tatjana Maria, Laura Siegemund und Anna-Lena Friedsam nominiert. Der fünfte Platz im Porsche Team Deutschland wird zu einem späteren Zeitpunkt vergeben.

von PM

zuletzt bearbeitet: 15.03.2024, 12:08 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Nach ihrer Babypause wird Angelique Kerber erstmals wieder für Deutschland beim Billie Jean King Cup antreten.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber wird nach ihrer Babypause ihr Comeback im Porsche Team Deutschland feiern.



„Die Rückkehr von Angie ist für unsere Mannschaft eine große Verstärkung. Mit dem Teamsieg beim United Cup und ihren jüngsten Ergebnissen in Indian Wells hat sie gezeigt, zu welchen Top-Leistungen sie weiterhin fähig ist“, so Teamchef Rainer Schüttler. Zuletzt lief Kerber 2022 im DTB-Dress auf.

Zur weiteren Teamkonstellation sagt Schüttler: „Tatjana, Laura und Anna-Lena waren zuletzt immer wichtig für unsere Mannschaft. Tatjana als Nummer eins in Deutschland mit ihren konstant guten Leistungen der vergangenen Jahre, Laura durch ihre herausragenden Fähigkeiten im Doppel und Anna-Lena, weil sie beim letzten Aufeinandertreffen gegen Brasilien mit einem starken Auftritt den entscheidenden Punkt geholt hat und mit Laura ein starkes Team bildet.“



Die fünfte Spielerin wird Schüttler nach dem Masters-Turnier in Miami bekannt geben. „Ich möchte die Ergebnisse und Leistungen der nächsten Wochen abwarten, um das aktuell bestmögliche Team für die Begegnung aufzustellen“, begründet der Teamkapitän seine Entscheidung.



Deutschland gegen Brasilien: Drittes Duell seit 2020



Nach 2023 und 2020 kommt es im April 2024 erneut zum Duell zwischen dem Porsche Team Deutschland und Brasilien. Gespielt wird auf Sand im Ginásio Ibirapuera, das 1957 erbaut wurde und Platz für 11.000 Zuschauer:innen bietet.



Die Siegermannschaft qualifiziert sich für die Billie Jean King Cup-Finals. Die Endrunde des wichtigsten Teamwettbewerbs im Damentennis findet im November erneut in Sevilla statt.



Die letzten beiden Aufeinandertreffen gewann das DTB-Team. 2023 mit 3:1 in Stuttgart und 2020 mit 4:0 in Florianopolis. Schüttler warnt jedoch davor, den Ergebnissen zu viel Bedeutung zukommen zu lassen: „Die Woche wird ein Kraftakt. Nach São Paulo ist es eine weite Reise und uns bleibt nicht viel Zeit, um uns an die Bedingungen vor Ort zu gewöhnen. Vor allem die brasilianische Nummer eins, Beatriz Haddad Maia, ist immer für drei Punkte gut und wir müssen sie mindestens einmal vor lauten brasilianischen Fans besiegen. Nichtsdestotrotz wollen wir die Heimreise mit einem Sieg antreten“, so der 47-Jährige.