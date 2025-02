Kevin Krawietz - der beste deutsche Doppler aller Zeiten?

So hoch wie Kevin Krawietz stand noch kein deutscher Doppelspieler in der ATP-Weltrangliste. Zeit für eine Würdigung des Coburgers.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 13.02.2025, 07:41 Uhr

Kevin Krawietz wird besser und besser und besser und ...

Kevin Krawietz hat mit Stolz auf seinen neuen Bestwert in der Doppel-Weltrangliste reagiert. "Platz fünf liest sich natürlich sehr, sehr schön. Es fühlt sich auch sehr gut an", sagte der langjährige Davis-Cup-Spieler, der damit bestplatzierter Deutscher seit Einführung der Doppelweltrangliste im Jahr 1976 ist.

Die bisherige deutsche Bestmarke (6.) hatten laut des Deutschen Tennis Bundes (DTB) neben Krawietz auch Udo Riglewski (1991) und Boris Becker (1986) erreicht. Krawietz war es wichtig zu betonten, "dass das es im Doppel natürlich nicht an mir alleine liegt, sondern immer ein Partner an meiner Seite steht".

Der Coburger spielt seit der Saison 2023 mit dem Frankfurter Tim Pütz. Beide gewannen unter anderem im vergangenen Jahr die ATP Finals in Turin. Entsprechend betonte Krawietz, dass es ihm wichtig sei, "mit dem Rekord jetzt nicht alleine im Vordergrund" zu stehen.

Krawietz gewinnt mit Mies zwei Mal in Roland-Garros

Und apropos DTB: Wenn der Davis Cup ruft, dann ist Kevin Krawietz auch da. Und das ungeachtet etwaiger Reise-Unannehmlichkeiten. Im vergangenen Jahr gondelten “KraPütz” direkt von den US Open, wo sie das Finale erreicht hatten, zur unsäglichen Zwischenrunde im chinesischen Zhuhai. In diesem Jahr ging es für die beiden aus Melbourne nach Vilnius, wo sie natürlich den dritten erforderlichen Punkt für Deutschland holten.

Die Zahlen sind das eine. Wer aber Kevin Krawietz bei der Arbeit beobachtet, der kommt aus dem Staunen über die Übersicht, Ruhe und auch Eleganz vor allem beim Volleyspiel gar nicht heraus. Eine über Jahren gereifte Kunst, die natürlich schon in der Zeit mit Andreas Mies als Partner zu erkennen war.

Mit Mies hat Krawietz auch seine beiden größten Titel geholt, bei den French Open 2019 und 2020. Insgesamt sind es bislang elf. Darunter auch jener in München 2022 (noch mit Mies) und in den vergangenen beiden Jahren gleich zwei in Hamburg.