Kiki Bertens: 2020 ganz im Zeichen des Heimatlandes

Kiki Bertens will im kommenden Jahr für ihr Heimatland so richtig angreifen. Die Niederländerin wird sowohl im Fed Cup als auch bei den Olympischen Spielen antreten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.12.2019, 21:56 Uhr

© Getty Images Kiki Bertens

2020 wird insbesondere für die Tennisprofis ein äußerst spektakuläres Jahr: Neben den üblichen Highlights stehen mit dem ATP Cup, dem erneuerten Fed Cup sowie den Olympischen Spielen in Tokio weitere Höhepunkte auf dem Programm.

Auch Kiki Bertens blieben diese besonderen Ereignisse naturgemäß nicht verborgen. Aus diesem Grund wird die Weltranglistenneunte aus den Niederlanden sowohl im Fed Cup als auch bei den Olympischen Spielen für ihr Heimatland antreten.

Erster Fed-Cup-Auftritt seit 2017

Beim Fed Cup, dessen Sieger bereits Mitte April bei einem Turnier bestehend aus zwölf Mannschaften ermittelt werden wird, wird Bertens erstmals seit 2017 im Einsatz sein. Gemeinsam mit Aranxta Rus, Lesley Pattinama Kerkhova und Demi Schuurs soll in Den Haag gegen Weißrussland der Sprung zum Finalturnier nach Budapest gelingen.

Fed-Cup-Kapitän Paul Haaruis zeigte sich über die Entscheidung seiner Spitzenspielerin sehr erfreut: "Es ist sehr schön, dass Kiki zur Verfügung steht. Das erhöht die Chancen des Teams massiv. Weißrussland ist ein starker Gegner, aber mit dieser Mannschaft und der Unterstützung des niederländischen Publikums bin ich sehr zuversichtlich."

Bertens in Rio mit Erstrundenniederlage

Auch bei den Olympischen Spielen in Tokio will Bertens im Sommer die niederländische Fahne hochhalten. Die 28-Jährige trat 2016 bereits in Rio de Janeiro an, verlor bei ihrem Olympia-Debüt allerdings bereits in der ersten Runde gegen Sara Errani.

"Ich habe es immer genossen, mit den anderen Mädchen im Fed Cup zu spielen und freue mich darauf, für die niederländischen Fans im Februar anzutreten. Ich habe alles in Betracht gezogen und mich dazu entschieden, für die Niederlande im Fed Cup und bei den Olympischen Spielen an den Start zu gehen", kommentierte Bertens ihre Entscheidungen.