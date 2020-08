Kim Clijsters - Raus aus Cincy, zweite Wildcard für die US Open

Kim Clijsters hat nach ihrer Wildcard für das Einzel-Feld bei den US Open auch eine für den Doppel-Wettbewerb erhalten. Für das am Samstag beginnende WTA-Turnier von Cincinnati musste die Belgierin zurückziehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.08.2020, 18:19 Uhr

Kim Clijsters wird in New York auch im Doppel antreten

Er sei unter den gegebenen Umständen sehr zufrieden mit den Teilnehmer-Feldern bei den US Open 2020, hatte Mike Dowse, der Chef des US-amerikanischen Tennisverbandes am Dienstag in einer Pressekonferenz noch erklärt. Schließlich seien trotz der vielen Absagen auf Seiten der Frauen ja immer noch zehn ehemalige Grand-Slam-Champions mit im Feld. Darunter auch Kim Clijsters, die nach letztem Stand auch im Doppel antreten darf.

Diese Nachricht kam allerdings, bevor sich Clijsters kurz vor dem Start des WTA-Premier-Mandatory-Turniers von Cincinnati mit einer Bauchmuskelverletzung kurzfristig abmeldete. Clijsters hätte in Runde eins gegen Jennifer Brady, die vergangene Woche das WTA-Turnier in Lexington gewonnen hat, gespielt.

Die Belgierin, die Anfang 2020 nach mehr als siebenjähriger Pause überraschend ihr Comeback gegeben hat, wird an der Seite von Hailey Baptiste einlaufen. Interessant auf Seiten der Frauen vielleicht noch das Duett Jessica Pegula und Shelby Rogers. Letztere hat vergangene Woche in Lexington im Viertelfinale Serena Williams besiegt. Im Einzel, versteht sich.

Doppelspieler rücken nach

Bei den Männern durften sich vier rein US-amerikanische Paare über eine Einladung zum Paarlauf freuen, darunter Ryan und Christian Harrison. Nicht am Start werden überraschenderweise Bob und Mike Bryan sein, die ihre einzigartige Karriere eigentlich bei den US Open 2020 hatten wollten.

Den TeilnehmerInnen im Doppel-Wettbewerb kommt in diesem Jahr im Übrigen besondere Bedeutung zu: Sollte sich nämlich ein bereits für das Hauptfeld im Einzel ausgeloster Spieler verletzen, rückt automatisch der bestplatzierte, nicht für das Single-Turnier qualifizierte Doppelspieler nach. Und dieses Nachrücken ist schon mal mindestens 61.000.- US Dollar wert.