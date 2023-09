Andy Murray bleibt die Ruhe selbst (und lässt den Mittelfinger für sich singen)

Großbritannien hat sich am Wochenende souverän in die Davis Cup Finals gespielt - auch dank Andy Murray. Der musste auf der Rückfahrt jedoch Ruhe bewahren.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.09.2023, 09:35 Uhr

© Getty Images Andy Murray

Sieg über Australien, über Frankreich, über die Schweiz... die Männer um Cameron Norrie, Dan Evans, Andy Murray und Jack Draper ließen nichts anbrennen am vergangenen Wochenende. Die Belohnung: das Finalticket für Malaga, wo vom 21. bis 26. November die Davis-Cup-Endrunde ausgetragen wird.

Murray kam dabei nur ein Mal zum Einsatz, fiel aber vor allem durch seinen spektakulären Hut auf. Und nun auch im Nachklapp. Die Feierlichkeiten nämlich dürften sich in stolzem britischen Rahmen bewegt haben, also auch mit dem ein oder auch anderen Tröpfchen Alkohol.

Allerdings musste man von Manchester noch irgendwie nach Hause kommen, weshalb Murray wieder gefragt war... um den sichtlich gut gelauten Youngster im Team, Jack Draper, sicher zurückzubringen. Der feierte im Auto gnadenlos weiter, Murray selbst blieb mit dem Mittelfinger souverän im Rhythmus. Und teilte die Fahrt auf Instagram... "Kinder heutzutage... Seit dreieinhalb Stunden geht das nun schon so auf dem Weg zurück", schrieb er, während sich Draper bei "500 Miles" die Seele aus dem Leib brüllte.

"Jack hat offensichtlich ein bisschen was getrunken, bevor wir losgefahren sind, und im Auto ging's weiter." Sein Fazit: "Keine einfache Fahrt", speziell um 1 oder 2 Uhr in der Nacht...

Murray kritisiert aktuelles Davis-Cup-Format

Der Kritik am aktuellen Davis Cup schloss sich Murray an. Er liebe die Heim- und Auswärtsspiele, nicht aber das Round-Robin-Format. Bei dem gebe es immer wieder Spiele, in denen es um nichts gehe, "und wenn man für sein Land spielt, sollte das nicht der Fall sein."

Zudem habe es bei einigen Spielen kaum Zuschauer gegeben. "Und das Wichtigste für mich, wenn ich Davis Cup spiele, ist eine spezielle Atmosphäre, ob zu Hause oder auswärts. Ich wünsche mir, dass das für alle Spieler und Teams wieder zurückkommen wird. Es braucht eine Änderung und ich hoffe, dass es dazu in den kommenden Jahren kommt."