Koepfer erreicht Achtelfinale - nun gegen Djokovic

Marathon-Mann Dominik Koepfer ist als erster deutscher Tennisspieler ins Achtelfinale des olympischen Einzelturniers von Paris eingezogen und hat damit das Rendezvous mit Superstar Novak Djokovic gebucht.

von SID / Redaktion

zuletzt bearbeitet: 29.07.2024, 19:02 Uhr

© Getty Images Dominik Koepfer legte gegen Matteo Arnaldo die nächste Aufholjagd bei Olympia hin.

Der Weltranglisten-70. aus Furtwangen setzte sich am Montag in der zweiten Runde gegen den Italiener Matteo Arnaldi 3:6, 6:2, 6:1 durch.

Koepfer hatte bereits am Sonntagabend einen Krimi gewonnen, als er in seinem Auftaktmatch den früheren Weltranglistendritten Milos Raonic aus Kanada 6:7, 7:6, 7:6 niedergerungen hatte. Gegen Djokovic, der am Montag das "Ikonen-Duell" gegen Rafael Nadal 6:1, 6:4 gewann, ist der Schwarzwälder nun krasser Außenseiter.

Nach dem Match kommentierte der zufriedene Sieger: “Mit Zuschauern ist es bei Olympia mit der speziellen Stimmung hier in Paris schon noch einmal eine ganz andere Erfahrung als in Tokio vor drei Jahren. Im Achtelfinale gegen Djokovic wird es noch einmal eine ganz andere Nummer. Da geht es bestimmt auf einen ganz großen Court wie den Chatrier und da kann ich es genießen, da ich absolut nichts zu verlieren habe.”

Im Männer-Einzel sind in Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev, Maximilian Marterer und Jan-Lennard Struff noch drei weitere deutsche Spieler in der zweiten Runde im Einsatz. Im Doppel tritt der 30-jährige im Laufe des Abends mit seinem Partner Jan-Lennard Struff gegen das an Position 7 geführte Doppel Mektiv/Pavic an.

Hier das Einzel-Tableau bei Olympia 2024