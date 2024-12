Kokkinakis hofft auf erneutes Doppel mit Kyrgios

Bei dem ATP-Tour-250-Turnier in Brsibane gibt Nick Kyrgios sein langersehntes Comeback als Spieler auf der ATP-Tour. Besonders Thanasi Kokkinakis kann die Rückkehr seines Freundes kaum abwarten und hofft auf ein erneutes aufleben des australischen Duos.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 06.12.2024, 14:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis im Doppelfinale der Atlanta Open 2022

Kyrgios Namen auf der Teilnehmerliste eines offiziellen ATP-Tour-Turniers zu sehen, hätte man fast gar nicht mehr zu hoffen gewagt. Denn der Australier hat aufgrund anhaltender Probleme an Knie, Fuß und Handgelenk in den vergangenen zwei Jahren nur ein Match als Profi absolviert. Danach war der 29-jährige als TV-Moderator und Tennis-Experte auf den Turnieren der Welt unterwegs. Und fühlte sich dabei augenscheinlich so wohl, dass man hätte denken können, er bleibt bei dieser Profession. Doch der polarisierende Australier ließ immer wieder den Wunsch laut werden, den Tenniszirkus auch wieder als Akteur zu betreten - und genau das passiert jetzt auch bei dem ATP-Tour-250-Event in Brsibane, welches am 31. Dezember beginnt. Danach sind die Australien Open das Ziel.

Besonders ein Spieler auf der Tour freut sich besonders über die Rückkehr von Kyrgios. Landsmann, Freund und langjähriger Doppelpartner Thanasi Kokkinakis, der 2022 zusammen mit Kyrgios auf heimischen Boden den Australian Open Titel gewann. Der talentierte, rebellische Kyrgios wird 2025 eine willkommene Bereicherung für die Tour sein, sagt sein australischer Kollege. Auf einer Pressekonferenz vor dem UTS Grand Final an diesem Wochenende sagte Kokkinakis: „Ich denke, das Tennis hat ihn vermisst. Er hat eine andere Persönlichkeit und ist ein etwas anderes Tier da draußen, so wie er sich verhält und die Energie, die er mitbringt, und ich glaube, das hat dem Tennis ein paar Jahre lang gefehlt.“

„Ich glaube, er ist schon seit einer Weile bereit, loszulegen“, sagte der UTS-Finalist Kokkinakis weiter. „Er wartet nur auf den richtigen Zeitpunkt, bis er sich ganz sicher ist. Ab Brisbane wird er eine Menge Atmosphäre mitbringen - ich denke, das australische Publikum wird es lieben, ihn wieder zu sehen. „Hoffentlich bleibt er gesund und wir können irgendwann auch Doppel spielen.“