Korda nach langandauernder Verletzung: „Ich hatte mein inneres Feuer verloren“

Nach einigen verletzungsreichen Monaten ist Sebastian Korda dabei, sich wieder in den Fokus der Tenniswelt zurückzuspielen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.03.2025, 17:03 Uhr

© Getty Images Sebastian Korda konnte sich mit seinem zweiten Sieg gegen einen Top-10 Spieler in die vierte Runde der Miami Open spielen

Als lokaler Held in Florida zurückgekehrt, läuft es wieder aufwärts für den 24-jährigen Korda. Der US-Amerikaner feierte mit dem Sieg gegen Stefanos Tsitsipas nach einer Durststrecke von sieben Monaten seinen zweiten Sieg gegen einen Top-10-Spieler. Gleichzeitig zieht er erstmals seit 2021 in die vierte Runde der Miami Open ein – und das ohne Satzverlust. Ein Befreiungsschlag für den Sohn der Tennislegende Petr Korda.

Denn nach einem sehr erfolgreichen 2024, inklusive des Doppeltitels beim Masters Turnier in Madrid, einem Einzeltitel beim ATP-500-Turnier in Washington und dem 15. Platz in der Weltrangliste, verletzte sich Korda am Ellenbogen und musste operiert werden.

10 Ranglistenplätze abgerutscht

Nach einem erfolgreichen Comeback und einem Finaleinzug in Adelaide folgte der erneute verletzungsbedingte Rückschlag.

In Indian Wells musste Korda direkt zum Auftakt wieder abreisen, in Miami scheint Korda sein Feuer wiedergefunden zu haben. „Die letzten zwei Jahre waren hinsichtlich meiner Gesundheit sehr anspruchsvoll“, erklärte der 24-Jährige gegenüber Tennis Channel. Nach seinem ersten Top-10-Sieg gegen Alexander Zverev beim letztjährigen Masters in Kanada setzte der US-Amerikaner nun erneut ein weiteres Ausrufezeichen.