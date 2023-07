Korpatsch erreicht in Hamburg das Achtelfinale

In der Heimatstadt spielt es sich gut – so scheint es zumindest bei Tamara Korpatsch der Fall zu sein. Die 28-Jährige hat beim WTA-Turnier in Hamburg das Achtelfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.07.2023, 20:25 Uhr

Tamara Korpatsch, 28, hat beim WTA-Turnier am Hamburger Rothenbaum das Achtelfinale erreicht. In der ersten Runde setzte sich die Lokalmatadorin gegen die Argentinierin Maria Carle (23) 3:6, 6:2, 6:1 durch. Nach Startschwierigkeiten im ersten Satz fand Korpatsch besser ins Spiel und gewann die Sätze zwei und drei souverän.

Im Achtelfinale wartet entweder die an Nummer vier gesetzte Italienerin Jasmine Paolini oder eine noch nicht feststehende Qualifikantin auf die Hamburgerin. Neben Korpatsch schlagen auch Jule Niemeier, Eva Lys, Ella Seidel und Noma Noha Akugue aus deutscher Sicht in Hamburg auf.