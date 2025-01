Kostyuk, Collins, und Co. - die Fehlstarts in die Saison 2025

Ohne Match-Erfolg zu den Australian Open? Das trifft auf einige Top-20-Stars zu.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.01.2025, 05:59 Uhr

© Getty Images Marta Kostyuk wartet noch auf den ersten Saisonsieg

Wer Marta Kostyuk bei Instagram folgt, der hat mitbekommen, dass die Ukrainerin eine nachgerade zauberhafte Off-Season erlebt hat. Ständig Sonne, viel Strand - und wenig bis gar kein Tennis. Das hat sich Kostyuk einerseits nach einer anstrengenden und mit dem Abschluss unter den Top 20 auch guten Spielzeit 2024 selbstredend verdient. Und es wird auch nicht die ganze Wahrheit der letzten Wochen gewesen sein. Aber das ziemlich sicher doch absolvierte Tennistraining hat noch keine Früchte getragen: Kostyuk hat einen kapitalen Fehlstart in die neue Saison hingelegt.

Vergangene Woche schied sie in Brisbane gegen Aue Yuan nach einem Freilos schon bei ihrem ersten Auftritt aus. In Adelaide reichte es gestern immerhin zu einem Satzgewinn gegen Ashlyn Krueger, am Ende verlor Kostyuk aber dennoch mit 6:4, 2:6 und 2:6.

Ebenfalls eher mühsam gestaltet sich der Start von Danielle Collins ins neue Tennisjahr. Gut, Collins war Teil des US-amerikanischen Siegerteams beim United Cup. Dort aber hat Coco Gauff alle Einzel-Matches bestritten. Und in Adelaide hatte Collins, die im vergangenen Jahr in Miami und unmittelbar danach in Charleston den Titel holen konnte, auch Pech mit der Auslosung: Die wiedererstarkte Ons Jabeur möchte man nicht zwingend zur Gegnerin haben. Aber so stehen halt auch bei Danielle Collins null Siege vor den Australian Open in der Bilanz.

Adrian Mannarino sorgt für Unterhaltung

Bei den Männern könnte man sich ein paar Sorgen um Holger Rune machen, der sich ja in ähnlichen Ranglisten-Regionen herumtreibt wie Kostyuk und Collins. Zur Verteidigung des Dänen sei indes gesagt, dass er in Brisbane gleich zum Auftakt gegen den späteren Turniersieger Jiri Lehecka kaum Licht gesehen hat.

Zu dieser Liste kann man indes auch Ben Shelton dazu fügen. Denn der US-Amerikaner ist erst in der aktuellen Woche in das Wettkampfgeschehen eingestiegen. Und verlor in Auckland, als Nummer eins des Turniers übrigens, gegen Jakub Mensik.

Ganz besonders lustig hat es indes Adrian Mannarino angelegt: Der Franzose war in dieser Woche eigentlich für das Hauptfeld in Adelaide gesetzt. Sagte dort aber ab, um in der Qualifikation für Auckland anzutreten. Dort unterlag Mannarino dem Inder Somit Nadal in zwei Sätzen, rutschte aber als Lucky Loser doch noch ins Main Event. Nur um eben dort dann in Runde eins gegen Mariano Navone rauszufliegen.