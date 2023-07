Krankheit, Rücken, Handgelenk - Holger Rune legt eine Pause ein

Holger Rune muss aufgrund körperlicher Probleme vorerst eine Zwangspause einlegen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.07.2023, 16:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Holger Rune benötigt eine Pause

Der bisherige Saisonverlauf hat bei Holger Rune offenbar Spuren hinterlassen: Der 20-Jährige kämpft derzeit gleich in mehrerer Hinsicht mit körperlichen Problemen. Der Weltranglistensechste lag zuletzt krank im Bett und verspürt darüber hinaus im Handgelenk sowie im Rückenbereich Schmerzen.

An einer Teilnahme am Hopman Cup in Nizza konnten Rune diese Probleme allerdings nicht hindern. Wenig überraschend war dem Dänen weder gegen Leandro Riedi noch gegen Richard Gasquet ein Satzgewinn vergönnt. Auch im Mixed-Doppel mit Clara Tauson fuhr der Youngster keinen Sieg ein.

Rune sagt Start in Umag ab

Nun hat sich Rune dafür entschieden, eine Pause einzulegen. Wie die Veranstalter des ATP-250-Turniers in Umag am Freitag mitteilten, wird der Däne in der kommenden Woche nicht in Kroatien aufschlagen. Als offizieller Grund für die Absage wurden Runes Rückenprobleme angegeben.

"Ab Montag werde ich mich den notwendigen Behandlungen unterziehen und mich dann etwas ausruhen", erklärte Rune in einem Statement. Seinen nächsten Auftritt wird der 20-Jährige beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto (7. bis 13. August) absolvieren.