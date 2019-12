Krawietz und Mies vor dem ATP Cup: "Das ist eine große Sache für uns"

Kevin Krawietz und Andreas Mies bilden zusammen mit Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Mats Moraing das deutsche Team beim ATP Cup. Nach der Saison des Durchbruchs freuen sich die beiden auf die Gastfreundschaft der Australier.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.12.2019, 19:56 Uhr

Im Kurz-Interview mit der Homepage der ATP-Tour sprach Krawietz über...

...den ATP Cup: "Ich freue mich auf das Gefühl, in einem Team zu spielen. Es ist großartig, dass ehemalige Spieler aus Deutschland uns unterstützen, wie Boris Becker, Tommy Haas und Michael Kohlmann. Das ist eine große Sache für uns."

...das Leben nach dem French-Open-Titel: "Normalerweise brauchen wir beim Turnier in Halle nur wenige Minuten. In diesem Jahr brauchten wir aber 30 Minuten, weil wir so viele Autogramme geben mussten. Wir waren sehr dankbar und fühlten uns geehrt. Es war ein überragendes Gefühl."

...den lustigsten Deutschen auf der Tour: "Struffi ist lustig, selbst wenn er es nicht sein will. Kohli kann sehr trocken und ironisch sein."

Mies äußerte sich über...

...Australien: "Ich mag es, wie gemütlich es hier ist. Die Leute sind komplett anders als in Deutschland, wo die Dinge strikt sind und die Leute gestresst. Ich habe die Leute in Melbourne viel entspannter erlebt."

...den lustigsten Deutschen auf der Tour: "Wir sind Deutsche. Wir scherzen nicht. Nein, ganz im Gegenteil! Wir lachen über viele Dinge. Einmal klaute ich den Autoschlüssel von einem Kollegen, er war so gestresst und schaute überall nach."

...das Leben nach dem French-Open-Titel: "Es war eine große Überraschung für uns alle. Wir schliefen nicht viel in den ersten Nächten, weil unsere Handys permanent vibrierten. Wir waren es nicht gewöhnt, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen."