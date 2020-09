Kristina Mladenovic nach unfassbarem US-Open-Aus sauer: "Habe den Eindruck, dass wir Gefangene sind"

Kristina Mladenovic hat die USTA nach ihrem unglaublichem Zweitrundenaus bei den US Open aufs Schärfste kritisiert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.09.2020, 22:08 Uhr

© Getty Images Kristina Mladenovic war nach ihrem Aus nicht gut auf die USTA zu sprechen

Nein, der 2. September 2020 war nicht der Tag von Kristina Mladenovic. Dabei sah im Zweitrundenmatch gegen Varvara Gracheva zunächst alles nach einem glatten Erfolg der Erfolg der Französin aus. Mladenovic führte bereits mit 6:1 und 5:1 und fand kurz darauf beim Stand von 5:2 und 0:40 drei Matchbälle vor. Diese ließ sie allerdings allesamt aus, wenig später vergab die 27-Jährige gar einen weiteren Matchball.

So kam es, wie es kommen musste. Gracheva glich zum 5:5 aus und holte sich den zweiten Satz schlussendlich im Tiebreak. Im dritten Durchgang leistete Mladenovic dann kaum mehr Gegenwehr und musste sich folgerichtig mit 6:1, 6:7 (2) und 0:6 geschlagen geben. Doch die Weltranglisten-44. sollte nicht nur mit dieser unglaublichen Niederlage für Schlagzeilen sorgen.

In der anschließenden Pressekonferenz ließ Mladenovic nämlich kein allzu gutes Haar an der USTA: "Was sie uns hier durchmachen lassen, ist abscheulich. Ich möchte meine Freiheit zurück. Ich habe den Eindruck, dass wir Gefangene sind." Und weiter: "Ich möchte der USTA für diese unglaubliche Erfahrung danken."

Neben der scharfen Kritik am Veranstalter äußerte sich Mladenovic aber naturgemäß auch zu ihrer Leistung. Diese sei zwar gut gewesen, sie habe sich allerdings am Anschlag gefühlt. Das sei vor allem darauf zurückzuführen, dass Mladenovic nach dem positiven Corona-Test von Benoit Paire ihr Zimmer nur für Trainingseinheiten und ihre Matches verlassen durfte. Dennoch fand die Französin schlussendlich auch kritische Worte zu ihrer eigenen Leistung: "Ich bin kollabiert."