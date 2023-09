Kroatien schwach, England und Italien erfolgreich

Neben dem Sieg der Serben gegen Spanien gab es noch drei weitere Begegnungen der Davis Cup-Finals am Abend. Erfolgreich waren dabei in der Gruppenphase die Engländer, die Finnen und die Italiener.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.09.2023, 22:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Stan Wawrinka blüht anscheinend im Team noch einmal auf. Die Tage postete er Bilder beim Fußball mit seinen Schweizer Teamkameraden – und er schien sichtlich Spaß mit seinen Jungs zu haben. Sportlich lief es für "Stan the man" auf dem Platz mit dem Tennisschläger aber durchwachsen. Zwar konnte er im Einzel in drei Sätzen den Briten Cameron Norrie niederringen, das blieb aber der einzige Punkt der Eidgenossen im Duell mit den Briten um Andy Murray. Damit stehen die Schweizer um Wawrinka vor dem letzten Spiel auf dem letzten Platz in Gruppe B.

Etwas rehabilitieren konnten sich die Italiener mit einem Sieg gegen Chile. Nach ihrer überraschenden Niederlage vor eigenem Publikum gegen Kanada konnten Lorenzo Sonego und Lorenzo Musetti diesmal überzeugen und haben vor dem letzten Gruppenspiel gegen Schweden noch alle Chancen auf das Weiterkommen.

Die wohl größte Überraschung des Abends landeten die Finnen. Die Skandinavier triumphierten über die Kroaten in Split. Hier war schon nach den Einzeln das Duell entscheiden. Emil Ruusuvuori gewann mit 7:6 (7:3) und 6:4. Otto Virtanen spielte 6:4, 3:6, 6:3 gegen Dino Prizmic. Nach dieser Niederlage belegen die Kroaten wie die Schweizer den letzten Platz in ihrer Gruppe.

Die Davis-Cup-Gruppenphase im Überblick