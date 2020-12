Kryptischer Roger Federer - naht der Rücktritt?

Roger Federer hat bei einer Ehrung in der Schweiz ein paar Worte hinsichtlich seiner Zukunft verloren. Und viel Raum für Interpretationen gelassen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.12.2020, 19:15 Uhr

© Getty Images Roger Federer hat einige Fragen offen gelassen

"Wenn es das gewesen sein sollte für mich, wer weiß, dann ist dies ein unglaublicher Schlusspunkt für mich bei diesen Sports Awards." Mit diesem Satz hat Roger Federer einen Preis des Schweizer Fernsehens in Empfang genommen (Er wurde als bester Sportler der letzten 70 Jahre ausgezeichnet). Und viele Fans, nicht nur in seinem Heimatland, in Unruhe versetzt. Was möchte der Maestro damit andeuten? Dass er nicht an eine baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs glaubt? Dass er sich den mit viel Mühsal verbundenen Trip nach Australien spart? Oder, kurze Schockstarre bei den Federisti, sich vielleicht komplett ins Privatleben zurückzieht?

Allerdings machte Federer gleich wieder einen kleinen Rückzieher, indem er versicherte: "Es geht weiter". In Melbourne aber wohl nur unter der Voraussetzung, dass der Start des ersten Majors 2021 auch wirklich auf den 08. Februar verschoben wird. "Das würde mir helfen, denn dann hätte ich etwas mehr Zeit." Er habe bislang hauptsächlich an seiner körperlichen Verfassung gearbeitet, mit dem tennisspezifischen Training würde er erst in diesen Tagen beginnen, so Federer.

Federer zuletzt in Melbourne gegen Djokovic

Wie die Erfolgsaussichten im kommenden Jahr sind, lässt sich schwer einschätzen. Das letzte Wettkampf-Match hat Roger Federer vor elf Monaten in Melbourne gespielt, nach zwei kämpferischen Meisterleistungen gegen John Millman und Tennys Sandgren war für den mittlerweile 39-Jährigen im Halbfinale gegen Novak Djokovic nichts zu holen. Danach bestritt Federer in Südafrika noch einen Schaukampf gegen Rafael Nadal, sagte seine Teilnahme für das ATP-Tour-500-Turnier in Dubai aber ab. Nach zwei Eingriffen am Knie beendete der Baselbieter seine Saison vorzeitig.

Die Rückkehr auf die Tour wird für Federer von der Papierform her nicht ganz so mühsam wie noch Anfang 2017. Damals kam der Maestro aus einer halbjährigen Pause zurück, startete an Position 17 gesetzt in die Australian Open. Und gewann diese. Diesmal würde die Setzliste Federer wohl an Position fünf ausweisen, da der Schweizer die Punkte der Turniere aus dem Jahr 2019 noch gutgeschrieben bekommt.