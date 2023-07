Lässt Roger Federer eine ganze Stadt bauen?

Das Bauprojekt von Roger Federer am Zürichsee hat gigantische Dimensionen. Die Frage ist: Wer soll dort einziehen?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.07.2023, 13:55 Uhr

© Getty Images Roger Federer sorgt auch als Bauherr für Superlative

Wenn Roger Federer ein Projekt angeht, dann sind Superlative gerade noch gut genug. Beim 2017 ins Leben gerufenen Laver Cup, der von Federer maßgeblich mitgestaltet wurde, stand gleich einmal Rod Laver als Namenspatron in der Auslage. Und mit Björn Borg und John McEnroe zwei der größten Legenden des Sports als Teamchefs der beiden konkurrierenden Mannschaften.

Nun haben Laver, McEnroe und Borg in ihren Karrieren und danach nicht annähernd so viel verdient wie Roger Federer. Auf sportlichem Wege sowieso nicht. Und schon gar nicht mit Werbeverträgen, die Federer selbst als mittlerweile Tennisrentner zu einem der einkommensstärksten Sportler weltweit machen. Dieses Geld legt Federer unter anderem in einem gigantischen Bauprojekt am Ufer des Zürichsees an. Und genau davon hat ein Schweizer Medium nun ein paar Bilder veröffentlicht.

Federer hat Stress mit den Behörden

Wer gedacht hätte, dass es sich bei diesem Bauprojekt einfach um ein feudales Einfamilienhaus handelt, der liegt falsch. Vielmehr sieht es danach aus, als ließe Federer eine ganze Kleinstadt bauen. Luftaufnahmen zeigen sechs Häuser, dazu einen Pool und mindestens eine Fläche, die zum Tennisplatz mutieren könnte. Spekuliert wird auch über den Bau einer Tennishalle.

Einfach haben es die Schweizer Behörden Roger Federer offenbar nicht gemacht, von Prominentenbonus keine Spur. Die Erteilung der Baugenehmigung wurde immer wieder verschoben, dazu kam ein Streit über die Nutzung des Uferwegs. Jetzt gehen die Arbeiten aber voran. Und die einzig offene Frage ist: Wer darf in der Federer City dann letztlich wohnen?