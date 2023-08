Laura Siegemund: Keine Liebe in New York

Laura Siegemund bietet Coco Gauff in New York einen großen Kampf - und kritisiert das Publikum im Anschluss scharf.

von SID

zuletzt bearbeitet: 29.08.2023, 15:07 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund fühlt sich von den Zuschauern in New York unfair behandelt.

Laura Siegemund schossen bittere Tränen in die Augen. "Es ist das erste Mal, dass ich in einer Pressekonferenz weine", sagte die Tennisspielerin aus Metzingen nach ihrem knappen Erstrundenaus bei den US Open. Doch es war nicht die verpasste Sensation in einem packenden Match gegen Coco Gauff, die Siegemund so traurig machte - sondern das Publikum im Arthur Ashe Stadium in New York.

"Ich bin sehr enttäuscht, wie die Leute mich behandelt haben. Ich bin eine Kämpferin. Ich habe nie etwas gegen das Publikum getan. Sie hatten keinen Respekt vor mir", sagte Siegemund nach ihrer 6:3, 2:6, 4:6-Niederlage gegen die US-Amerikanerin Gauff: "Dieses unfaire, respektlose Verhalten gegen eine Nicht-Amerikanerin, das habe ich bislang nur auf diesem Court erlebt."

Die Zuschauer hatten die 35-Jährige vor den Augen des früheren US-Präsidenten Barack Obama phasenweise ausgebuht und nach missglückten ersten Aufschlägen geklatscht. Siegemund hatte sich immer wieder viel Zeit zwischen den Ballwechseln gelassen, zwei Zeitstrafen kassiert und den Unmut von Gauff auf sich gezogen.

"Sie ist nie bereit, wenn ich aufschlage - wie kann das fair sein?", beschwerte sich der Publikumsliebling bei der Schiedsrichterin. "Es besteht kein Zweifel daran, dass ich langsam bin. Aber so spiele ich nun mal. Ich mache es für mich, ich mache es nicht gegen den anderen", entgegnete Siegemund nach der Partie.

Und so rückte ihre eigentlich starke Leistung gegen die Weltranglistensechste in den Hintergrund. In Flushing Meadows wartet Siegemund, 121. der Weltrangliste, nun seit 2019 auf den Einzug in die zweite Runde.

Im Doppel, wo sie 2020 in Flushing Meadows triumphierte, und gemischten Doppel wird sich Siegemund in den kommenden Tagen erneut dem New Yorker Publikum stellen, doch auch im Einzel will sie es in den kommenden Jahren wieder versuchen. "Ich werde nur zurückkommen, weil es ein Grand Slam ist", betonte Siegemund jedoch: "Sicherlich nicht wegen der Leute und um ihnen eine Show zu bieten."

