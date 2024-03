Laver Cup 2025 findet in San Francisco statt

In diesem Jahr ist der Laver Cup erstmals in Deutschland zu Gast, 2025 wird der Kontinentalvergleich in San Francisco ausgetragen.

zuletzt bearbeitet: 08.03.2024, 06:03 Uhr

© Getty Images Team World hat 2025 wieder ein Heimspiel - dann in San Francisco

Die Organisatoren des Laver Cup bleiben sich treu: Auch 2025 wird das Mannschafts-Event an einem Ort ausgetragen, der im regulären Tennisgeschäft so gut wie keine Rolle spielt. Dann werden sich Team Europa und Team Welt nämlich in San Francisco treffen. Seit 2017 kamen damit Prag, Chicago, Genf, Boston, London (ok - das ist eine Ausnahme von der Regel), Vancouver und in diesem Jahr Berlin zum Zug.

Bei der bislang letzten Ausgabe in Vancouver ist bekanntlich die Siegesserie der Europäer, die bis dahin jedes Treffen mit Team Welt gewonnen hatten, zu Ende gegangen. Sehr zur Freude von Kapitän John McEnroe, der auch in Berlin mit von der Partie sein wird. Ebenso wie sein Counterpart Björn Borg.

Zugesagt haben für die diesjährige Veranstaltung schon Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev und Alexander Zverev. Die deutsche Nummer eins war auch einer der ursprünglichen Teilnehmer bei der Premiere in Prag.