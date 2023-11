Laver Cup: Carlos Alcaraz gibt frühe Zusage für Berlin 2024

Das europäische Team darf beim Laver Cup 2024, der in Berlin ausgetragen wird, auf die Dienste von Carlos Alcaraz bauen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.11.2023, 08:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz wird im kommenden Jahr in Berlin aufschlagen

Eigentlich hätte man ja erwartet, dass der erste Spieler, der für den Laver Cup 2024 als fix bekanntgegeben wird, Alexander Zverev ist. Schließlich findet der 2017 ins Leben gerufenen Kontinentalvergleich erstmals in Deutschland statt. Und zwar in der Mercedes Benz Arena in Berlin.

Tatsächlich ist es aber Carlos Alcaraz, der sein Debüt im Team von - voraussichtlich - Björn Borg geben wird. Das wurde am gestrigen Mittwoch verlautbart. Ein bisschen Verstärkung tut dem europäischen Team gut. Denn zuletzt in Vancouver gelang es lediglich Casper Ruud, ein Match für Europa zu gewinnen.

Die ganz großen Namen waren in Kanada im Gegensatz zu London 2022 nicht dabei. Damals allerdings hatte ja Roger Federer seinen Abschied genommen, Rafael Nadal war für ein Doppel mit dem Swiss Maestro in die britische Hauptstadt gereist.

Für Carlos Alcaraz wird es also eine Premiere werden. Bis dorthin hat der Schützling von Juan Carlos Ferrero aber noch einiges zu tun. Nämlich schon ab Sonntag: Da stehen in Turin die ATP Finals an.